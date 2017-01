Dani Chigou a semnat pe patru ani cu Farul

FC Farul a mai achiziționat un jucător străin, pe atacantul camerunez de 24 de ani Dani Chigou, care, ieri, a semnat un contract pe patru ani. Clubul constănțean are promisiunea că, până săptămâna viitoare, va intra și în posesia cărții verzi a jucătorului. Chigou (1,85 m - 80 kg) a evoluat în seriile B și C din Italia, la Ternana, Fidelis Andria, Legnano, Paterno, Lanciano, Sanremese, Giugliano (două sezoane) și Nuorese. În campionatul 2005/2006, a jucat de 32 de ori pentru Giugliano, înscriind 14 goluri.FC Farul a mai achiziționat un jucător străin, pe atacantul camerunez de 24 de ani Dani Chigou, care, ieri, a semnat un contract pe patru ani. Clubul constănțean are promisiunea că, până săptămâna viitoare, va intra și în posesia cărții verzi a jucătorului. Chigou (1,85 m - 80 kg) a evoluat în seriile B și C din Italia, la Ternana, Fidelis Andria, Legnano, Paterno, Lanciano, Sanremese, Giugliano (două sezoane) și Nuorese. În campionatul 2005/2006, a jucat de 32 de ori pentru Giugliano, înscriind 14 goluri.