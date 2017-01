Dani Chigou a fost botezat „Gogu“ de către suporterii Farului

Suporterii Farului i-au găsit repede o poreclă noului atacant al Farului, camerunezul Dani Chigou. Dacă congolezul Disney era strigat de fani la meciuri „Costel", cuvânt care rima cu Armel, Chigou este, prin aproximare și mai ușor de ținut minte, „Gogu" Fanii constănțenilor l-au adoptat repede pe fotbalistul de 24 de ani, care, la primul meci oficial sub culorile Farului, cel de la Iași, a jucat titular și a reușit să înscrie. „Hai, Gogu!", se auzea din tribunele stadionului „Farul", la ultimul meci-școală al „rechinilor", când era Chigou la minge. Venit la Constanța din Italia, acolo unde a jucat ultima dată, în diviziile inferioare, Dani (1,88 m - 82 kg) se înțelege cu colegii săi în italiană, engleză sau franceză, dar a început să o rupă și pe românește. „Am învățat «Ce faci?», «Bună ziua!», «Pasă!» și știu să număr până la zece", a spus Dani, pentru „Cuget Liber". Africanul nu are probleme cu mâncarea românească. În cantonament, stă în cameră cu portughezul Monteiro, dar e prieten bun și cu senegalezul Gaston. Chigou are numeroase tatuaje pe corp, „nici eu nu mai știu câte", pe mâini, piept (două) sau spate (trei): mesaje - „Dumnezeu să ne ajute pe mine și pe familia mea", „Doar Dumnezeu poate să mă judece", fraze biblice, sfinți, semne tribale. Toate făcute în Italia. Multe sunt dedicație pentru mama sa, care a murit anul trecut, la vârsta de 44 de ani. Dani mai are doi frați mai mici, Edmond și Carlos, care joacă amândoi fotbal, în Camerun, și o soră, Leticia. Chigou a preluat la Farul numărul 9, întrucât „e număr de atacant și, alături de 13, cu care am jucat la echipa națională de tineret a Camerunului, îmi poartă noroc".