DAN PETRESCU, dat afară de la Dinamo Moscova

Gruparea Dinamo Moscova a anunțat, marți, pe site-ul oficial, că înțelegerea cu antrenorul Dan Petrescu a fost încheiată prin acordul părților în urma unei ședințe care a avut loc la baza de antrenament de la Novogorsk, informează Mediafax. "Directorul sportiv al clubului Dinamo Moscova, Guram Adjoiev, s-a întâlnit cu Dan Petrescu și a pus capăt colaborării cu tehnicianul român. Numele noului antrenor nu a fost anunțat", a anunțat, marți, site-ul interfax-russia.ru. Totodată, clubul moscovit a confirmat negocierile cu tehnicianul formației Amkar Perm, Stanislav Cercesov, pentru a-l înlocui pe Petrescu. Până la finalizarea negocierilor, echipa va fi pregătită de unul dintre secunzii lui Dan Petrescu, Nikolai Kovardaev. "După meciul cu Anji, conducerea lui Dinamo a venit cu propunerea de schimbare a antrenorului. Astăzi, am avut o întâlnire cu Dan Petrescu și am ajuns la o înțelegere pentru ruperea contractului prin acordul părților. Îi mulțumim lui Petrescu pentru munca depusă și îi urmăm noroc în cariera viitoare. Anul trecut, Dan a preluat echipa într-o situație dificilă și a dus-o la un anumit nivel, dar recent nu am mai fost observat un progres. Trebuie să mergem înainte. Acum, negociem cu Stanislav Cercesov și sperăm să-l prezentăm ca noul antrenor în viitorul apropiat. Astăzi, antrenamentul va fi condus de Nikolai Kovardaev, membru al stafului lui Petrescu ", a declarat directorul sportiv al clubului moscovit, Guram Adjoev, pentru sursa citată. După disputarea a 24 de etape, Dinamo Moscova ocupă locul patru în clasament, cu 43 de puncte, la opt puncte în urma liderului Lokomotiv Moscova. În ultima etapă, Dinamo Moscova a fost învinsă, în deplasare, cu scorul de 4-0, de echipa Anji Mahacikala, ultima clasată. Dan Petrescu, în vârstă de 46 de ani, se afla pe banca tehnică a formației Dinamo Moscova din 18 august 2012.