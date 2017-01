Dan Petrescu: „Am câştigat trei puncte de aur“

Dan Petrescu: „Am câștigat trei puncte de aur“

Dan Petrescu, antrenorul Unirii, a declarat că echipa sa a obținut o victorie de aur. „Știam că va fi un meci foarte greu, Farul având neapărat nevoie de victorie. Gazdele au început mai bine, au avut și o bară, după care am pus control asupra jocului și ne-am creat ocazii, deschizând și scorul. În partea secundă, am încercat să apărăm rezultatul și să jucăm pe contraatac. Nu țin minte vreo ocazie mare a Farului după pauză, în schimb noi am avut o bară și câteva ocazii pe contraatac. Băieților le-a fost frică, de aceea cred că s-au retras destul de mult. Dar importantă era victoria și pentru aceasta era necesar să fim pragmatici. Cele trei puncte sunt de aur”, a arătat „Bursucul”.