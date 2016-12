"Dacii" din Carpaţi au pornit spre Cupa Mondială la rugby

"Dacii" din Carpați au pornit spre Cupa Mondială la rugby

Naționala de rugby a României a plecat, ieri, spre Londra, unde va participa la Cupa Mondială. Înainte de a urca în avion, „stejarii” au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia au vorbit despre obiectivele tricolore în marea competiție de pe tărâm britanic.„Am convingerea că băieții noștri vor face o figură frumoasă, că o să avem o comportare care va rămâne în memoria suporterilor. Le doresc mult succes și să se bucure de acest mare eveniment”, a declarat președintele Federației Române de Rugby, Haralambie Dumitraș.„Mergem la Cupa Mondială pentru a ne juca șansa. Ne dorim să câștigăm două meciuri, știm că va fi greu, toate cele patru adversare sunt redutabile, dar vă promitem că la fiecare meci vom da totul în teren. Sperăm să nu dezamăgim și să venim acasă cu fruntea sus”, a spus căpitanul naționalei, Mihai Macovei.Și pentru că la Cupa Mondială vor purta un echipament cu însemne tradiționale românești pentru a spune lumii cine sunt, de unde vin și care este credința lor, „stejarii” au primit un cadou special din partea președintelui FRR. Astfel, fiecare jucător și component al staff-ului tehnic a primit unul dintre cele mai vechi simboluri vestimentare autohtone, pileusul dacic. Devenit întimp mult mai cunoscut sub numele de „cușmă”, acesta va sta pe capul rugbiștilor români.„A fost o surpriză frumoasă și originală. Am avut ceva probleme până am reușit să o așez corect pe cap. Sper să ne poarte noroc și să nu-i deza-măgim pe cei care iubesc rugby-ul românesc”, a spus Florin Vlaicu, autorul celor mai multe puncte marcate în istoria rugby-ului românesc - 619.La Cupa Mondială, România face parte din Grupa D și va întâlni, pe 23 septembrie, pe „Olympic Stadium” din Londra, Franța, vicecampioana mondială, pe 27 septembrie, pe „Wembley”, Irlanda, campioana Turneului celor 6 Națiuni, pe 6 octombrie, la Leicester, echipa Canadei, ultimul meci din grupă urmând să-l susțină pe 11 octombrie, la Exeter, contra Italiei.