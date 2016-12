„Dacă se descoperă cazuri de corupţie la Bac, oprim finanţarea către federaţiile vinovate“

Președintele ANST, Carmen Tocală:

„Dacă se descoperă cazuri de corupție la Bac, oprim finanțarea către federațiile vinovate“

Ştire online publicată Joi, 28 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele ANST, Carmen Tocală, a declarat, ieri, că instituția pe care o conduce va opri finanțarea către federațiile sportive vinovate de nereguli la sesiunea specială a bacalaureatului organizată pentru olimpici, în cazul în care se vor descoperi cazuri de corupție. „Marți, s-au împlinit cele 30 de zile de la începerea analizei bacalau-reatului. Avem acum o sesizare care se referă la planul de activitate al federațiilor sportive naționale. Vom analiza în perioada mai-iunie planul de pregătire și activitate. În funcție de aceasta, vom putea spune dacă sportivii care au participat la Bac-ul special fac parte sau nu din loturile lărgite. Noi nu ne asociem cu frauda și corupția. Dacă s-a întâmplat, relația contractuală dintre ANST și federațiile naționale este una de finanțare, deci putem să oprim finanțarea eventual și nicidecum să facem schimbări majore pentru că federațiile sunt cele care își gestionează prin Adunarea Generală și Biroul Federal activitatea. Noi putem numai să sesizăm”, a spus Tocală, într-o conferință de presă. În același timp, președintele ANST este de părere că un sportiv ar trebui lăsat să se înscrie la sesiunea specială a bacalaureatului chiar dacă în timpul sesiunii normale nu participa la o competiție, ci se afla în pregătire. „Sunt unele lucruri extrem de importante. Să spunem că o junioară de la scrimă a participat la Bac-ul special și ea apare acum pe lista neagră cu sportivi care exact în perioada bacalaureatului nu au avut o competiție sportivă internațională, dar au fost în pregătire. Ea a dat Bac-ul, iar noi contestăm prezența ei la Bac. Dar se poate ca peste un an sau un an și jumătate această sportivă să vină cu o medalie. Credeți că mai avem obrazul să îl mai așteptăm la aeroport? Noi nu putem spune azi cine ia medalie mâine. Constantina Diță Tomescu la 38 de ani a luat medalie de aur și cred că avea dreptul să dea Bac-ul olimpic, deși la momentul respectiv nu avea nicio șansă la medalie olimpică. Așa că analiza e mult mai aprigă, dar bineînțeles cine a greșit va plăti. Însă trebuie să înțelegem că pregătirea sportivilor nu înseamnă numai anul acesta, când avem JO. Un ciclu de pregătire înseamnă patru ani de pregătire. La anul nu mai avem Jocuri Olimpice, mai are cineva dreptul să dea Bac-ul special? Din ceea ce am auzit se pare că nu, ceea ce nu este real”, a explicat Tocală.