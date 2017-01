„Dacă s-ar accepta Wushu Tradiţional la Jocurile Olimpice, am putea participa”

Interviu cu Florin Iordănoaia, președintele CS Marea Neagră:

„Dacă s-ar accepta Wushu Tradițional la Jocurile Olimpice, am putea participa”

Președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia (5 Duang Kung Fu), a acordat un interviu pentru „Cuget Liber”, în care a vorbit despre posibilitatea integrării artelor marțiale Wushu la Jocurile Olimpice 2020, care se află pe lista de aprobare alături de alte nouă sporturi, și posibilitatea sportivilor constănțeni de a participa.- Se vorbește foarte mult de sportul care va lua locul luptelor libere și greco-romane la JO 2020, printre care se numără și Wushu. Care este istoria dumneavoastră în acest sport?- Din 1989 până în 2004, am fost membru al grupării de Wushu. În acea perioadă, dinainte de 1990, am fost membru fondator al Federației Române de Arte Marțiale, departamentul Wushu și în continuare am fost arbitru și antrenor Wushu până în 2004. Din motive personale, am luat decizia de a pleca din cadrul Wushu al FRAM. Colegii mei de la CS Marea Neagră au luat aceeași decizie, de a mi se alătura. Printre motive a fost și faptul că, din 1993, am început practicarea stilului tradițional „Zha-Quan” (Stilul Umbrei), stil din perioada Dinastiei Ming, de la 1300. Am luat această decizie și din dorința de a avea în spate o linie tradițională, întrucât în China, marii maeștri nu te întreabă dacă știi „Chang-Quan” și „Nan-Quan”, care sunt creațiile anilor 1980 ale antrenorilor de Wushu; te întreabă: „Pe ce ramură tradițională mergi? Care este maestrul tău și care este linia ta genealogică?”. Am dorit această linie tradițională, care mi se potrivește. Este un stil foarte greu.- Ce ne puteți spune legat de faptul că Wushu ar putea fi admis la Jocurile Olimpice din 2020?- Guvernul chinez a făcut demersuri de foarte mult timp pentru a fi recunoscut acest sport. Au investit foarte mulți bani, drept dovadă faptul că Federația Internațională de Wushu primește prin Asociația Chineză de Wushu un buget de circa 10 - 12 milioane de dolari pe an, dar sunt convins că, pentru Wushu, în China se cheltuiesc mult mai mulți bani. Ei organizează aproape în fiecare lună campionate, demonstrații, festivaluri, în toate marile orașe ale Chinei, deci sunt costuri mari. Este meritorie dorința lor de a promova acest sport la JO. Din păcate, demersurile de până acum au fost sortite eșecului. Se aștepta ca Wushu-ul să fie acceptat în familia sporturilor olimpice din anul 2008. Atunci nu s-a reușit decât să se organizeze un turneu internațional în timpul Jocurilor Olimpice, într-o sală de sport din Satul Olimpic, rămânând promisiunile că se vor face analize, se va discuta înainte de 2012, dar au trecut și JO de la Londra, iar acum se discută pentru 2020. Dacă se va lua o decizie, ar trebui să fie luată înainte de 2016, ca să se parcurgă o perioadă pre-olimpică de 4 ani.- Ținând cont că, în prezent, practicați Kung-Fu, care este poziția dumneavoastră vizavi de un posibil Wushu la JO?- Din punctul meu de vedere, ar fi foarte bine ca Wushu să intre la JO, chiar dacă sunt în tabăra Kung-Fu-ului tradițional, ar fi o recompensă pentru eforturile Guvernului chinez. Ar însemna o recunoaștere a valorii artelor marțiale chinezești, a celor moderne, chiar dacă nu sunt recunoscute direct cele tradiționale, care stau la baza celor moderne. După 2003, FIWushu a introdus o probă sportivă numită „Wushu Tradițional”, care înseamnă prezentarea taolu-urilor formelor tradiționale, cele pe care le practicăm noi în Kung-Fu-ul tradițional. S-au reorientat și către tradițiile lor milenare, pe care le-au neglijat timp de 15 ani de la înființarea FRIWushu.- Wushu este un sport cu mai multe ramuri, care dintre ele sunt vizate pentru Jocurile Olimpice?- Se încearcă integrarea cu taolu-urile moderne ale Wushu. Probele sinteză, hibride, care provin din mai multe stiluri tradiționale. Foarte mulți antrenori de Wushu nu sunt de acord să se intre cu aceste creații ale anilor 1980, considerând că acestea sunt mai apropiate de gimnastica la sol decât de spiritul marțial. Probabil că se va intra cu Chang-Quan (Boxul lung sau de nord), Nan-Quan (Boxul de sud), Taiji-Quan. Majoritatea antrenorilor și a maeștrilor din Occident, din Europa și țările din America sau Africa ar dori să se intre pe stiluri de luptă, pentru că la toate campionatele mondiale de Wushu, locurile întâi la toate aceste probe (Chang-Quan, Nan-Quan, Taiji-Quan etc.) au fost întotdeauna câștigate de China. Aceasta ar însemna ca medaliile de aur să revină Chinei, ceea ce dovedește că ori nu sunt ceilalți sportivi bine pregătiți, ori nu este un turneu serios, dacă o singură țară ia toate locurile întâi. Ei doreau să intre mai mult probele de luptă ca „Sanshou”, dar este probă de Full-Contact, cu proiectări pe platformă și în afara platformei, o probă foarte dură. Nu știm dacă CIO ar accepta un astfel de stil, având în vedere că boxul a fost pus în discuție ca un sport prea dur, de asemenea TaeKwondo WTF este decontat, numai că nu se atacă la față, însă loviturile pe corp sunt dure, iar luptele libere și greco-romane, care nu sunt Full-Contact, nu mai sunt agreate de conducerea CIO. Rămâne de văzut dacă vor reuși să intre cu aceste probe moderne ale Wushu. Din punctul meu de vedere, va fi o greșeală dacă cei din CIO vor accepta probele moderne.- În ce condiții ați participa la Jocurile Olimpice, în cazul aprobării Wushu?- Dacă s-ar accepta Wushu Tradițional, atunci ar fi atractiv și pentru noi, pentru că noi practicăm probele tradiționale și ne-am putea gândi la o colaborare pentru a putea merge la JO. Pe probele moderne nu are rost, am încercat ani de zile să pregătim sportivi, am ajuns la un anumit nivel, însă ca să putem ajunge la nivelul sportivilor din China, ar trebui să facem antrenamente cu lotul de gimnastică al României, cu fetele de la Onești.