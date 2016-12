"Dacă Reghecampf nu va accepta, mai sunt şi alte variante de antrenori!"

Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică:

"Dacă Reghecampf nu va accepta, mai sunt și alte variante de antrenori!"

Președintele executiv al FC Farul, Marcel Lică, a făcut, sâmbătă, o analiză a evoluției echipei constănțene în turul Ligii a II-a. De asemenea, oficialul farist a stabilit și lista de priorități pentru perioada următoare. „După jocul prestat și după locul ocupat la final, cataloghez turul de campionat ca fiind satisfăcător, deși ne-am așteptat la mai mult. Cele trei jocuri din finalul turului ne-au adus de la locul 4 la locul 10 și vom avea un retur de foc. Noi am crezut și credem în continuare că vom putea face performanță la Constanța, suntem entuziaști. Drumul este lung și spinos până în fruntea clasamentului. Vom încerca să facem câteva achiziții în această iarnă, iar în aceste zile, vom anunța și noul antrenor. Nu ne-am pierdut speranța, dorim să facem performanță și trebuie să sensibilizăm și autoritatea locală. Sperăm să vină și rândul fotbalului să fie ajutat. Ne-am îndepărtat de obiectiv în ultimele etape, nu am gestionat bine ceea ce s-a întâmplat la meciul cu Snagov și cu siguranță puteam să mai avem cel puțin trei puncte în plus”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marcel Lică. „Am pus ochii pe mulți jucători” Despre tratativele pentru noul tehnician, Lică a precizat: „Deocamdată, negocierile se apropie de final cu Laurențiu Reghecampf și cred că zilele acestea ne va da răspunsul final. S-au purtat negocieri și s-au făcut schimburi de corespondență, iar până cel târziu marți, vom avea un răspuns. Dacă nu va accepta, mai sunt și alte nume de antrenori, printre care și constănțeni, care au demonstrat prin rezultate că pot conduce destinele Farului. Am pus ochii pe mulți jucători din toate compartimentele. Este foarte important să numim antrenorul și împreună să stabilim apoi lista de priorități. Ar trebui ca noi, conducerea, să le facem un cadou băieților, să le aducem un antrenor bun și coechipieri de valoare. Le doresc suporterilor să fie sănătoși, iar pe iubitorii fotbalului îi asigurăm că vom face tot ceea ce depinde de noi să fie mai bine. Îi așteptăm pe toți în retur, la stadion”.