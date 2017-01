„Dacă pierdem cu Brăneşti, ne va fi foarte greu să recuperăm cele trei puncte“

Antrenorul Farului, Ștefan Stoica:

„Dacă pierdem cu Brănești, ne va fi foarte greu să recuperăm cele trei puncte“

FC Farul vrea să facă uitat cât mai repede eșecul sever de la Chiajna, din runda precedentă, încheiat cu acel „clasic” 1-4. Antrenorul Ștefan Stoica spune că, odată cu încălzirea vremii și a schimbării calității terenurilor, echipa sa va etala un alt joc. Fotbaliștii de la FC Farul se pregătesc pentru derby-ul rundei a treia a returului Ligii a 2-a, Seria I. Sâmbătă, pe stadionul din str. Primăverii, de la ora 13.00, în direct la Sport.ro, „marinarii” primesc replica Victoriei Brănești, o echipă care ocupă primul loc în clasament, despre care s-a spus că nu va ține pasul și va ieși din lupta pentru promovare. Și totuși… „Meciul cu Victoria Brănești nu este neapărat decisiv, dar nu trebuie pierdut, orice s-ar întâmpla. Dacă pierdem, ne va fi apoi foarte greu să mai recuperăm cele trei puncte. Trebuie să fim optimiști, să considerăm înfrângerea de la Chiajna doar un simplu accident. Am discutat mult cu jucătorii, sper că au înțeles mesajul transmis și vor avea o atitudine de luptători”, a declarat antrenorul principal Ștefan Stoica. Forțat de împrejurări, „Mourinho” ar putea schimba și sistemul de joc în duelul cu Brănești. „De prima oară am spus că, la Farul, este greu de jucat 4-4-2, dar au fost situații în care nu am avut ce face. De data aceasta, este posibil să așez altfel echipa. Repet, cu niciun preț nu trebuie să pierdem sâmbătă”, a explicat Stoica. Pentru meciul din week-end, tehnicianul Farului nu se va putea baza pe serviciile a doi jucători, Gaston Mendy și Marius Ene, ambii suspendați. De asemenea, portughezul Chico va rata ocazia de a-și lua revanșa în fața Victoriei, fiind ținut pe tușă de o hernie de disc. „Chico este un jucător în care ne-am pus mari speranțe, însă nu are continuitate în pregătire. El s-a antrenat în salturi și în Antalya, a stat o săptămână, iar acum, nu se antrenează de zece zile. Chiar și după recuperare, o să-i trebuiască alte câteva săptămâni până să-și reintre în ritm”, a spus Ștefan Stoica. Deranjat de atitudinea lui Ene Despre Marius Ene, jucător trimis la echipa a doua după meciul de la Chiajna, antrenorul Farului spune că „exilul” acestuia este, cel puțin pentru moment, pe termen nelimitat. „Vom vedem ce vom face cu Ene, dar sunt și alte lucruri care mă deranjează foarte mult. Dacă judecăm cu legea în mână, și alți jucători ar trebui să ajungă la echipa a doua. E grav când spun niște lucruri și jucătorii nu vor să înțeleagă. Nu o să accept niciodată așa ceva. La Farul, am fost mai puțin dur decât la echipele pe care le-am antrenat anterior, pentru că, la Constanța, plutește în aer o atmosferă de nesiguranță și am încercat să țin echilibrul, cu calm și înțelegere. Probabil că trebuie să schimb foaia”, a declarat „Mourinho”.