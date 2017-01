„Dacă pierdeam cu Ceahlăul, nu ştiu dacă mai continuam la Farul“

Constantin Gache:

„Dacă pierdeam cu Ceahlăul, nu știu dacă mai continuam la Farul“

Țintă, în timpul meciului cu Ceahlăul, a mai multor contestatari, care i-au scandat „Demisia!" și „Gache, du-te la Tulcea!", antrenorul principal al Farului a declarat, după partidă, că, dacă nu câștiga, lua în calcul și varianta renunțării la echipă. „Deși e foarte greu când ți se strigă «Demisia!» din tribună, eu le duc pe toate. Am trecut prin mai toate, așa că le duc. Dar, dacă aș fi pierdut meciul, nu știu dacă aș fi continuat. Probabil că vor mai fi contestări, nu au început și nu se termină cu mine. În mod sigur, nu am numai prieteni", a declarat Constantin Gache. După cele trei înfrângeri la rând din startul sezonului, mulți îi cântau deja prohodul Farului, dar antrenorul echipei spune că nu se poate indica încă de pe acum o echipă ca fiind retrogradată. „Îi mulțumesc domnului Hizo că a observat că Farul nu e echipă care să retrogradeze. E și o problemă de conjunctură, de program. Luați ca exemplu Universitatea Craiova. Se declara candidată la titlu, ne-a bătut cu 4-0, iar acum este la -3 ca și noi. Nu putem cataloga de pe acum că o echipă e retrogradată, chiar și atunci când la finalul turului e pe o poziție retrogradantă", a spus Gache. Principalul farist crede că victoria cu Ceahlăul, prima din acest campionat, e de bun augur, dar nu suficientă, Gache îndemnând la prudență, realism și echilibru. „Să rămânem cu picioarele pe pământ. Trebuie să ne păstrăm echilibrul, să ne vedem fiecare de ce avem de făcut. Însă se poate întâmpla orice, și cu Dinamo, și la Iași, și cu Clujul. Eu spun că, încet-încet, putem face reconstrucția", a arătat Gache.