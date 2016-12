„Dacă ne propunem ţinte mici, vom avea satisfacţii mici“

Antrenorul Octavian Belu:

„Dacă ne propunem ținte mici, vom avea satisfacții mici“

Antrenorul coordonator al lotului feminin de gimnastică, Octavian Belu, a declarat, pentru Agerpres, că are în continuare dorința de a face mare performanță și de a pune România în vârful gimnasticii mondiale, chiar dacă condițiile sunt vitregi în momentul de față. „Sportul românesc suferă, gimnastica românească feminină nu a luat decât șapte medalii anul acesta, iar aceste șapte medalii au fost luate de două fete. Ele au salvat, practic, gimnastica româ-nească. Sper că gimnastica româ-nească va ieși din acest con de umbră. Probabil cineva se întreabă: uite, a luat șapte medalii și spune că e un con de umbră. Nu, gim-nastica românească trebuie să ia patru, trei sau două medalii de aur la Jocurile Olimpice, așa cum am obișnuit, și eu m-am obișnuit, și cei care iubesc gimnastica s-au obișnuit și chiar nu vreau să scap de această obsesie, atât cât puterile o să mă mai țină, să merg la un concurs pentru locul întâi, nu pentru locul doi sau trei, cinci sau șase. Dacă vom avea ținte importante, probabil vom avea și mijloacele să le atingem. Dacă ne propunem ținte mici, vom avea satisfacții mici; dacă ne propunem ținte mari, vom avea satisfacții pe măsură”, a declarat Belu. În 2014, va avea loc prima etapă de calificare la JO, cu ocazia Campionatelor Mondiale, unde primele 24 de echipe la fete și la băieți acced în a doua fază de calificare din 2015. În acel an, la Mondiale, primele opt echipe clasate la feminin și masculin obțin biletele la JO, iar alte patru echipe li se vor alătura după concursul de calificare de la Rio de Janeiro din 2016.