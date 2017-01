„Dacă învinge Poli Timişoara şi U Craiova, Farul se va salva sigur”

„Dacă învinge Poli Timișoara și U Craiova, Farul se va salva sigur”

Cele două partide pe care le mai are de disputat FC Farul pe teren propriu până la finele anului, cu Poli Timișoara, duminică, și cu Universitatea Craiova, pe 8 decembrie, vor fi hotărâtoare pentru evitarea retrogradării, este de părere Ion Marin, antrenorul principal al „rechinilor”. „Eu aș fi preferat să se termine turul acum, ca să avem timp să ne îmbunătățim lotul, să facem o pregătire corespunzătoare și să vorbim, antrenori și jucători, aceeași limbă. După părerea mea, dacă bate în cele două meciuri, echipa sigur va fi salvată. Nu mi-e frică dacă intrăm în iarnă cu -11 la adevăr. Dacă nu vom scoate șase puncte, nu pot să spun eu dacă voi mai fi sau nu antrenor din iarnă. Va urma o analiză, nu mai pot eu să hotărăsc. Eu m-am implicat într-un moment foarte greu și nu regret acest lucru. Am făcut-o în cunoștință de cauză, pentru că sunt atașat de acest club, chiar dacă alții cred altceva și fac fel de fel de insinuări. Sunt un profesionist, cred în meseria mea, cred în cunoștințele mele, în echipa mea, în băieții mei, în ceea ce lucrăm. N-am ezitat nicio clipă. Lucrurile sunt clare, fără ambiguități. Să nu se umble cu alte interpretări. Nu mă ascund, aoleu, iese rău, trec director tehnic. Nu. Îmi asum în totalitate responsabi-litatea postului de antrenor principal”, a declarat Ion Marin. Până acum, nu prea au arătat a echipă de Liga 1 „Ne pare rău că domnul Gache și-a dat demisia. El a tras ponoasele, deși nu numai el e vinovat, ci și noi, jucătorii. Prin jocul nostru, ne-am îndepărtat suporterii, dar tot noi trebuie să-i readucem. Până la finele anului, încercăm să obținem cât mai mult”, a spus căpitanul echipei, stoperul Cristi Șchiopu. „Va fi meci greu cu Timișoara, mai ales că până acum nu prea am arătat că suntem echipă de Liga 1. Ce să mai spunem, sunt atâtea locuri între noi și Poli. Sperăm să ne revenim însă. Oricum, și cu cele șase puncte de acasă, ne va fi greu apoi”, a precizat și mijlocașul Dinu Todoran. Frâu pentru Gigel Bucur „Poli are în Gigel Bucur, fostul meu coechipier de la Sportul, un atacant de temut. Periculos, rapid, cu execuții. Sperăm să-l anihilăm. Poli poate fi învinsă. Are și ea minusurile ei“, a punctat și fundașul stânga Florin Maxim. Ce trebuie să facă Farul ca să bată pe Poli: 1) „să fim o adevărată echipă în teren. Primordială este unitatea, de care sunt convins că vom da dovadă; 2) disciplina și ordinea de joc să fie respectate de la început până la final; 3) să avem angajament total, iar efortul să-l ducem la epuizare. Dacă vrem trei puncte, trebuie să ieșim epuizați de pe teren; 4) să fim agresivi, pentru a domina adversarul, pentru a fi primii la minge și pentru a ne impune jocul de echipă gazdă, dar, în același timp, să dăm dovadă și de echilibru”. Ion Marin, antrenor principal FC Farul „Avem nevoie de suporteri” Ion Marin a declarat că, în conflictul dintre galerie și câțiva jucă-tori de la Farul, au fost scăpări de ambele părți. Echipa are însă nevoie de suporteri, iar reconcilierea nu se poate face decât față în față. „Fanii să vină să stăm de vorbă. E în interesul echipei”, a spusTodoran. „Adevărații suporteri sunt alături de noi și la bine, și la greu”, a declarat și Șchiopu. „Este important ca, prin joc și rezultate, să readucem marele public la stadion, iar galeria să revină lângă echipă. Decât să lipsească, suporterii mai bine să vină să încurajeze echipa și să mă conteste pe mine”, a completat Ion Marin. Contează doar imaginea și onoarea „Jucătorii nu vor avea prime speciale până la finele anului. Nu de foarte mult timp, la clubul nostru s-a reconsiderat sistemul de premiere. După părerea mea, s-au făcut niște prime foarte bune pentru Liga 1, diferențiate în funcție de adversar. Băieții sunt mulțumiți. Dar sunt momente în viață când banii nu mai contează, ci doar imaginea și onoarea” Ion Marin