Dacă Farul juca în Mamaia, până acum era salvat de autorităţile locale

Suporterii „marinarilor“ fac haz de necaz

Dacă Farul juca în Mamaia, până acum era salvat de autoritățile locale

Fanii clubului constănțean le cer șefilor municipiului și județului să se implice în menținerea în viață a Farului. Glumind amar, ultrașii n-au niciun dubiu că, dacă echipa își desfășura activitatea în zonele de interes ale administrației locale, nu se mai ajungea ca, la această oră, mulți să vorbească de Farul la timpul trecut. Zi de zi, suporterii „marinarilor” sunt plini de reproș la adresa autorităților locale, pe care le acuză că nu au făcut nimic pentru a salva clubul de la desființare. Mesajele fanilor cunosc tot felul de nuanțe: mânie, disperare, resemnare, dar și glumă amară și haz de necaz. „Vreau să pun și eu umărul la această Asociație a suporterilor, pentru că, din păcate, doar supor-terii mai speră și mai luptă pentru un simbol al orașului, FC Farul Con-stanța! Poate în ceasul al 14-lea se trezește și comunitatea să salveze imaginea dezastruoasă pe care a creat-o lăsând să moară simboluri precum FC Farul, Cazinoul, zona peninsulară, plajele orașului etc. Dacă FC Farul era din stațiunea Mamaia, era salvat acum!”, a fost un mesaj postat pe site-ul ziarului „Cuget Liber” de „un vechi farist” (27-07-2010, 23:34:26). „Acab” (27-07-2010, 23:18:29) l-a completat: „Hai acum, măcar pe ultima sută de metri, să facem ceva. CJC, Giani, faceți ceva, că-i nasoală treaba și tot voi o să suportați consecințele. Farul suntem noi!”. Giani scoate iepuri din joben Cu intenția declarată de a merge în continuare cu Farul, oficialii clubului au anunțat că au avut o întâlnire cu Cristinel Dragomir, vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța, căruia i-ar fi predat un dosar cu acte ale Farului, iar până vineri așteptă un semn de la CJC. Mingea a ajuns astfel iar (pentru a câta oară?) în terenul Consiliului, să vedem însă și cu ce rezultate. Mereu surprinzătorul patron al Farului, Giani Nedelcu, își face fel de fel de planuri și calcule, iar un eventual alt refuz al CJC de a sprijini Farul nu l-ar prinde nepregătit pe Giani, care spune în stânga și-n dreapta că e pregătit să bage mâna în joben și să mai scoată câțiva iepuri: ba o nouă societate, Farul 1920, ba un alt loc pentru Farul, care ar urma să devină disponibil în urma neînscrierii unor echipe. Găselnițe de-ale lui Giani. Deși, mâine-poimâine, se dă startul la Liga a II-a, iar luni, 2 august, este programată tragerea la sorți a programului campionatului, Farul, pe lângă multe alte boli cronice, nu îndeplinește o condiție elementară - nu are echipă. Patronul Farului e liniștit însă din acest punct de vedere, confesându-se, într-un cerc de prieteni, că are destui jucători împărțiți pe la diferite echipe, pentru a nu pierde pregătirea, care așteaptă doar un semn pentru a se întoarce. Așa ar fi Buzea, la Callatis Mangalia, portarul Măcelaru, la Steaua, dar și alții. Potrivit lui Nedelcu, și băcăuanul Doboș ar fi în stand-by. Cam puțini însă ca să faci o echipă și să reziști cu ea până în iarnă, cum vor șefii Farului. „Dacă nu suntem doriți, plecăm și gata!“ Deși situația nu mai e de mult roză, la fel de optimist s-a arătat și vicepreședintele Farului, Robert Avramescu: „Eu zic că putem găsi 20 de jucători. Farul nu este nici mort, nici dezafiliat, avem doar datorii. Noi vrem să mergem mai departe în Liga a II-a, cu sprijinul Consiliului Județean. Nu mai putem continua sub aceleași auspicii, cu apa oprită din trei în trei zile, cu somații și cu tot felul de piedici total nesportive. Vrem OK-ul Consiliului Județean, înțelegem că e criză și nu sunt bani, dar am putea fi sprijiniți totuși, sub alte forme”. La întâlnirea de luni cu suporterii, Avramescu a fost chestionat direct de fani în legătură cu problema care-i doare cel mai mult, dacă Farul se va desființa: semnele distinctive ale clubului. Acceptă actualul patronat să le cedeze suporterilor? „Nu e o decizie pe care pot să o iau eu în acest moment. Dar e și aceasta o variantă, dacă ne dăm seama că nu suntem doriți aici, plecăm și gata”, a răspuns vicepreședintele Farului.