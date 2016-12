Dacă e week-end, e… Maratonul Nisipului!

Sâmbătă și duminică, stațiunea Mamaia găzduiește, în premieră continentală, Maratonul Nisipului, competiție în care organizatorii au pregătit premii în valoare totală de 5.000 euro.Singurul eveniment de anduranță din Europa desfășurat exclusiv pe nisip, organizat de AS SanaSport (președinte, Daniel Antonaru), DJST Constanța, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral și partenerii lor, este adresat atât alergătorilor amatori, cât și sportivilor de performanță. După ce, sâmbătă, de la ora 11.00, va avea loc cursa populară, pe distanța de 5 kilometri (punct de pornire, plaja din dreptul Radio Vacanța), startul maratonului va fi dat, duminică, la ora 11.00, tot din dreptul plajei Radio Vacanța. Participanții vor fi așteptați de la ora 10:00, pentru a fi asistați în vederea efectuării exercițiilor de încălzire, cu antrenoarea de fitness Florența Ionescu. Concurenții pot opta pentru mai multe curse, respectiv pentru proba de maraton individual (42,195 km, de parcurs în 4 bucle), proba de semi-maraton individual (21 km, de parcurs în 2 bucle), proba de maraton-ștafetă (de parcurs distanța de 4 x 10,5 km - 1 buclă) sau cursa individuală (de parcurs distanța de 10 km - 1 buclă). Prezent, ieri, la conferința de presă premergătoare competiției, deținătorul recordului național la 5.000 și 10.000 m, Ilie Floroiu, actual director al CS Farul Constanța, a declarat: „Îi felicit sincer pe organizatorii Maratonului Nisipului, o premieră europeană și, desigur, românească. Din punctul meu de vedere, ca fost atlet, pot confirma că starea vremii își poate pune pregnant amprenta asupra concurenților, de aceea, le doresc maratoniștilor să aibă parte de o vreme cât mai bună”. La rândul său, dr. Cristina Cristache, reprezentant On Clinic, partener în proiect, a declarat: „Apreciez foarte mult această inițiativă, întrucât apreciez foarte mult mișcarea. Dacă ne gândim că mișcarea ne ajută să avem o sănătate de fier, găsim cu siguranță motive de a participa la astfel de evenimente. Pe lângă mișcare, un rol la fel de important îl are și nutriția, și de aceea vom acorda în această privință sprijinul nostru celor ce îl doresc”. v v vMaratonul Nisipului este al patrulea eveniment, după Mamaia Run, Sport în Port și City Park Run, pe care îl organizează Asociația Sportivă SanaSport în cadrul proiectului „Constanța aleargă sănătos!”, la care iau parte și concurenți străini, din Coreea de Sud, Japonia, Camerun, Irlanda și Portugalia.