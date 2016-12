CVM Tomis visează cu ochii deschişi la finala Challenge Cup

CVM Tomis visează cu ochii deschiși la finala Challenge Cup

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța mai are un singur hop de trecut până la calificarea în marea finală a Challenge Cup: Politechnika Varșovia le stă în cale, însă constănțenii s-au arătat extrem de încrezători în șansele de a elimina echipa poloneză și de a juca prima finală europeană din istoria clubului. „Cu pași mărunți, dar siguri, am ajuns în semifinalele Challenge Cup, poziție în care ne-am mai aflat și în urmă cu câțiva ani, dar spre deosebire de atunci, în 2012, nu se mai dă și lupta pentru locul 3 în această competiție. Așa se face că, pentru a intra în istoria acestei întreceri, suntem obligați să jucăm finala competiției. Sper ca, la fel ca la ultimele confruntări europene, echipa să aibă parte de susținerea totală a publicului. Polonezii nu vor avea galerie la acest meci, din delegația care a făcut deplasarea la Constanța, fac parte doar jucătorii și staff-ul tehnic”, a declarat, ieri, la Sala Sporturilor, în cadrul unei conferințe de presă, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. La rândul lor, antrenorul principal Jorge Cannestracci și jucătorul Florin Voinea au dat dovadă de optimism. „Sunt foarte fericit că am reușit să ajungem din nou în semifinalele acestei competiții și ne dorim să depășim această performanță și să ne calificăm în finală. Sperăm să facem un meci bun împotriva polonezilor, care să fie pe placul suporterilor. Echipa din Varșovia este una foarte bună, pe care am avut ocazia să o văd la joc și să o studiez. Totuși, Politechnika nu este un adversar de temut și sunt sigur că ne putem califica în marea finală”, a declarat Cannestracci. „Suntem foarte bucuroși că reușim să jucăm o semifinală de cupă europeană în fața propriilor suporteri. Meciul cu Politechnika nu va fi deloc ușor. În campionatul polonez sunt foarte multe echipe de valoare apropiată, care, indiferent de poziția din clasament, impresionează prin jocul lor”, a spus Voinea. Meciul CVM Tomis - Politechnika Varșovia se joacă mâine, de la ora 17.00, la Sala Sporturilor din Constanța. Întâlnirea va fi condusă de o brigadă de arbitri formată din maghiarul Zsolt Mezöffy și sârbul Vladimir Simonovic.