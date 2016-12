CVM Tomis, victorie de moral cu LPS Piatra Neamţ. Urmează Arcada Galaţi

CVM Tomis, victorie de moral cu LPS Piatra Neamț. Urmează Arcada Galați

CVM Tomis a întâmpinat ceva probleme în meciul cu ultima clasată, VCM LPS Piatra Neamț. Întorși din Elveția, voleibaliștii constănțeni nu au avut prea mult timp de recuperare, căci, duminică seara, au jucat cel de-al optulea meci din campionat.CVM Tomis a reușit prima victorie în trei seturi cu echipa din Piatra Neamț, dar chiar și așa, nu a fost o partidă ușoară. Gazdele s-au impus la limită în primele două seturi (26-24, 28-26). Mai bine motivați, jucătorii CVM-ului au închis al treilea parțial mai repede, 25-18.„Cred că după această victorie trebuie să fim mulțumiți doar de rezultat, pentru că aspectul jocului nu a fost cel mai reușit. Au fost seturi echilibrate și victoria putea fi obținută și de cei din Piatra Neamț. Ne bucură spiritul de luptă pe care l-a avut pe finalul celor două seturi. Nu sunt mulțumit de joc, ci de rezultatul final. Sper ca în meciurile care vor veni, până la finalul turului, să adunăm puncte pentru a ne apropia de obiectivul nostru”, a declarat jucătorul Sergiu Stancu, la finalul meciului.Echipa condusă de Martin Stoev se clasează pe locul șase, cu 15 puncte. Liderul ierarhiei este SCMU Craiova (21 p), urmată de AS VC Caransebeș (18 p) și Știința Baia Mare (17 p).Iată rezultatele etapei a opta: AS VC Caransebeș - Arcada Galați 3-1, U Cluj - Dinamo 3-1, Unirea Dej - CSM București 3-2, ACS VM Zalău - Știința Explorări Baia Mare 3-0, Tricolorul Ploiești - SCMU Craiova 1-3.Mâine, CVM Tomis va evolua pe terenul celor de la Arcada Galați, în jocul contând pentru etapa a noua. Cele două echipe sunt vecine de clasament, având același număr de puncte, Arcada Galați fiind pe locul cinci.La fel ca CVM Tomis, și Arcada Galați evoluează într-o competiție europeană, Challenge Cup. De curând, gălățenii au dispus de cehii de la CEZ Karlovarsko, scor 3-1, în turul șaisprezecimilor competiției.Jocurile din etapa a noua de mâine sunt: SCMU Craiova - AS VC Caran-sebeș, Știința Explorări Baia Mare - Tricolorul Ploiești, CSM București - ACS VM Zalău, Dinamo - Unirea Dej, VCM LPS Piatra Neamț - U Cluj.