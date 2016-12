CVM Tomis, ultimul cartuş pentru titlu

Finala DA1 la volei masculin

CVM Tomis, ultimul cartuș pentru titlu

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanța își joacă, astăzi, la Sala Sporturilor, de la ora 18.00, ultima șansă la titlu de campioană. După ce au pierdut (2-3 și 0-3) la Zalău primele două jocuri ale finalei cu Remat, jucătorii antrenați de Jorge Cannestracci sunt obligați să câștige acest al treilea meci și să relanseze, astfel, bătălia pentru trofeu.Spre deosebire de primele două meciuri, Tomisul are acum un atu în plus, după revenirea la echipă a libero-ului bulgar Vladislav Ivanov. Acesta s-a întors săptămâna trecută la antrenamente, după ce, în urmă cu două luni, dezertase de la echipă alături de fostul tehnician, Martin Stoev.„Ne așteaptă un meci greu, însă atmosfera la echipă este foarte bună, jucătorii au intrat în cantonament încă de duminică seară și sper că vom avea alături de noi o sală arhiplină, mai ales că, la această partidă, accesul va fi gratuit. Suporterii vor primi la intrarea în sală baloane și stegulețe, astfel ca atmosfera de sărbătoare din tribune să fie completă. Jucătorii vor da totul pe teren pentru a întoarce rezultatul, iar la final, sper ca alături de fani să sărbătorim victoria. Același lucru mi-l doresc și pentru meciul de miercuri, când putem trimite finala către meciul cinci, decisiv. Ne bucură foarte mult revenirea la echipă a lui Ivanov, care cu siguranță va aduce un plus în jocul nostru. Nu a fost amendat sau penalizat în niciun fel pentru plecarea de la echipă, fiindcă a luat această decizie la insistențele lui Martin Stoev, cu care el are o legătură foarte strânsă. Episodul a trecut și tot ceea ce contează este să câștigăm aceste meciuri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr.Dacă vor câștiga astăzi, constănțenii vor prelungi finala cu cel puțin încă o partidă, aceasta urmând a se disputa mâine, tot la Sala Sporturilor, de la ora 18.00. În cazul în care Tomisul se va impune în ambele partide, atunci soarta titlului se va decide duminică, 22 aprilie, în meciul cinci, care va avea loc la Zalău.v v vTot astăzi, de la ora 14.00, la Sala Sporturilor din Bacău, va avea loc primul meci al finalei DA1 la volei feminin, dintre formația locală Știința și CSV 2004 Tomis Constanța. Cel de-al doilea meci este programat mâine, tot la Bacău, cu începere de la aceeași oră.