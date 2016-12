CVM Tomis susţine cel mai greu examen din grupa Ligii Campionilor

CVM Tomis susține cel mai greu examen din grupa Ligii Campionilor

Mâine, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor se anunță cel mai așteptat spectacol voleibalistic din acest an.Finalista Ligii Campionilor de anul trecut, Asseco Resovia Rzeszow, va juca la Constanța, împotriva campioanei României CVM Tomis.Este al doilea meci din grupa G a Ligii Campionilor pe care îl dispută CVM Tomis și cel mai greu de altfel. Din păcate, constănțenii au debutat cu o înfrângere în noul sezon al Ligii (2-3 cu Volley Asse Lennik), în timp ce polonezii s-au impus în trei seturi cu Dragons Lugano.„Meciul cu Resovia va fi altceva. Nu mai suntem noi favoriții. În meciul cu Resovia nu avem nimic de pierdut. Așteptăm suporterii să ne susțină și, de ce nu, să avem o evoluție bună, pentru că vin jucători de mare valoare. În volei totul este posibil. Vom încerca să dăm ce avem mai bun din noi. Nu promit victorie, ci fiecare din noi care va fi pe teren marți va încerca să-și aducă contribuția în cel mai bun mod”, a declarat jucătorul Sergiu Stancu.Intrarea la meci va fi liberă. Celălalt meci din etapa a doua a Grupei G, Lugano - Lennik, se va desfășura joi, de la ora 20.30.v v vVineri, CVM Tomis și-a făcut un ultim antrenament oficial pentru partida cu Resovia, însă jocul constănțenilor nu s-a „legat” în favoarea lor. Elevii lui Martin Stoev au fost înfrânți de SCMU Craiova (locul trei în sezonul trecut), scor 1-3 (18-25, 29-31, 25-13, 22-25). Meciul a făcut parte din etapa a patra a Diviziei A1.„Echipa din Craiova a avut un joc colectiv destul de bun. Noi am avut momente în care am jucat bine și momente în care nu am fost în joc”, a afirmat Stancu.CVM Tomis nu a mai pierdut un meci acasă de aproape trei ani, iar înfrângerea cu SCMU Craiova este primul eșec din campionat pentru echipa constănțeană. În partida ce a durat puțin peste două ore, oaspeții au fost superiori la blocaj și la serviciu, gazdele având un procentaj mai bun al atacurilor reușite.