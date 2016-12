CVM Tomis, super-echipă de cadeţi

CVM Tomis, super-echipă de cadeți

Datorită investiției pe termen lung făcută de conducătorii CVM Tomis, clubul va fi „aprovizionat”, o bună perioadă de timp, de jucători tineri, talentați, crescuți chiar aici, la Constanța. Rezultatele deja se văd, cadeții s-au întors, recent, cu titlul de campioni naționali de la turneul final de la Baia Mare. În condițiile în care cadeții de la CVM Tomis Constanța au reușit deja să obțină rezultate importante, viitorul se anunță foarte bun și pentru echipa seniorilor. Nu trebuie uitat nici faptul că mai există și alte generații de juniori care se pregătesc la clubul constănțean și care speră să obțină rezultate la fel de bune precum campionii de azi. „Scopul pentru care am format această secție de juniori este pentru a asigura, în viitorul cel mai apropiat, jucători constănțeni la echipa de seniori, ceea ce înseamnă că toate demersurile noastre sunt puse în aplicare pentru ca acești jucători să reprezinte, în viitor, voleiul constănțean. Sperăm ca prin rezultate bune și prin munca pe care o vom depune, peste trei-patru ani, să ne realizăm acest obiectiv. În viitorul apropiat, vor urma câteva competiții interna-ționale, la care vor participa o bună parte din jucătorii noștri, datorită nivelului de pregătire la care au ajuns și datorită calităților lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadîr. După succesul înregistrat la turneul final de volei pentru cadeți, sportivii constănțeni vor urma să participe și la câteva competiții internaționale. „Șapte jucători din cadrul CVM Tomis vor fi convocați la loturile naționale pe categorii de vârstă, asta însemnând cadeți, juniori și speranțe. Alături de ei, va participa, în calitate de antrenor secund, la loturile naționale de juniori și cadeți, profesorul Răzvan Parpală”, a precizat Serhan Cadîr. Pentru cadeții de la CVM Tomis, este primul titlu național câștigat și, după cum au jucat, nu va fi ultimul. „Am trecut de un turneu foarte dificil, acolo am dat dovadă că suntem cei mai buni și cei mai tehnici, pentru că am înfruntat cele mai puternice cinci echipe din țară și am fost singura echipă care a jucat pe același sistem ca al loturilor de seniori sau naționale, și ca model, și ca eficiență. Aici, la CVM Tomis, avem jucători de perspec-tivă, de care sigur se va auzi în viitor: Eduard Ocunschi, Cezar Bulgaru, Adrian Aciobăniței, George Gavriz și mulți alții. Dacă vom munci la fel de mult și cu juniorii, vom beneficia de aceleași condiții din partea clubului ca la cadeți, iar la anul vom avea campioni și la juniori și la cadeți, asta este o promisiune”, a declarat antrenorul principal al cadeților de la CVM Tomis, Iulian Rădulescu. Evoluția bună a cadeților la Baia Mare s-a datorat și abilității acestora de a se concentra în meciuri pe „ce se întâmplă”, și nu pe „ce se va întâmpla”. „Am luat în serios fiecare meci, nu ne-am gândit la ce va fi peste două minute, am fost mereu fixați pe prezent și astfel, pas cu pas, am câștigat fiecare meci. Sunt foarte bucuros că am reușit, ca antrenor, să câștig, dar și ca echipă, pentru că avem niște jucători foarte talentați, înalți, bine crescuți, care cred că reprezintă viitorul pentru CVM Tomis”, explică antrenorul secund Răzvan Parpală.