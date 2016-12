CVM Tomis şi-a prezentat lotul pentru noul sezon competiţional

CVM Tomis și-a prezentat lotul pentru noul sezon competițional

Joi, 17 Octombrie 2013

Centrul LakeView a găzduit, ieri, conferința de presă a clubului de Volei Municipal Tomis Constanța, eveniment în cadrul căruia a fost prezentat lotul ce va participa, pentru a doua oară consecutiv, în Liga Campionilor. Alături de voleibaliștii Tomisului, au fost prezenți președintele clubului, Sorin Strutinsky, antrenorul principal, Martin Stoev (Bulgaria), și antrenorul secund, Radu Began, aceștia arătându-se foarte optimiști în privința evoluției echipei în sezonul 2013-2014. Ca element de noutate, este de remarcat revenirea în teren a secundului Radu Began. „Mă străduiesc să-mi revin din punct de vedere fizic. Ideea e să-mi ajut colegii, nu neapărat să joc. Nu am mai jucat de un an și jumătate”, a explicat Began. Tot la capitolul bancă tehnică, președintele Strutinsky a apreciat acordul antrenorului Stoev de a pregăti și în acest an pe CVM Tomis. „Îi mulțumesc lui Martin, pentru că a acceptat să fie antrenor și în acest an. Sperăm ca, în acest an, să câștigăm campionatul și să ajungem cât mai sus în Champions League. Martin are ceva de demonstrat, mai ales că nu a participat cu echipa anul trecut în Liga Campionilor”, a declarat Strutinsky. Președintele CVM Tomis a precizat că, pentru îndeplinirea obiectivelor, echipa va avea un buget care se apropie de un milion de euro.Iată și componența lotului CVM Tomis:1. Rada Haikal (Egipt) - universal - 2,00 m, 22 ani4. Robert Vologa (România) - centru - 2,00 m, 17 ani5. Sergiu Stancu (România) - centru - 2,04 m, 31 ani6. Andrei Zhekov (Bulgaria) - coordonator - 1,90 m, 33 ani7. Răzvan Tănăsescu (România) - libero - 1,86 m, 34 ani8. Dragoș Pavel (România) - extremă - 1,91 m, 28 ani10. Joao Dias Massi-natori (Brazilia) - centru - 2,01m, 33 ani11. Andrei Spînu (Ro-mânia) - centru - 2,10 m, 26 ani13. Andrei Stoian (Ro-mânia) - coordonator - 1,97 m, 29 ani14. Mihai Tarța (Ro-mânia) - universal - 2,02 m, 18 ani15. Adrian Aciobăniței (România) - extremă - 1,93 m, 16 ani16. Dimitrii Bahov (Mol-dova) - extremă - 1,96 m, 22 ani17. Vladislav Ivanov (Bulgaria) - libero - 1,90 m, 26 ani18. Israel Calderon Rodriguez (Spania) - extremă - 1,95 m, 32 ani.Și jucătorii s-au încadrat tot în nota optimismului. „Sunt nerăbdător să începem un nou sezon. Sper că, de data aceasta, vom face o figură mai frumoasă. Cred că suntem mai maturi decât anul trecut”, a spus Andrei Spînu. „Sper să fac lucruri bune aici. Îmi place România, colegii au mai multă experiență, dar sper să îmi aduc și eu contribuția la câștigarea campionatului și la performanțele din Liga Cam-pionilor”, a spus Reda Haikal, nou venit la echipă.