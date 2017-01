CVM Tomis, ritm de ceas elveţian. „Sirenele“ ne fac de râs!

1

nu cred...

ca echipa de fete ne face de rusine - atita pot jucatoarele care reprezinta clubul in acest moment...rusine ar trebui sa le fie celor care au adus-o in aceasta situatie : de la campioana a Romaniei si seminfinalista a Cupei CEV in 2012, la o echipa cu 1 set cistigat in 18 meciuri ! si inca ceva - imparteala banilor publici pentru bugetele celor 2 echipe de volei a fosta facuta, se pare, pe relatii si interese de clan, fiindca altfel nu se explica cum echipa "CVM Strutinski" a luat tot, iar o echipa cel putin la fel de valoroasa si tot o reprezentanta a Constantei a fost adusa la retrogradare si/sau desfiintare...verifica cineva pe ce criterii se dau acesti bani ? fiindca eu unul, ca un contribuabil cu taxele la zi, as prefera sa imi directionez singur aceste sume in materie de sport (ceva cam in genul celor 2%) si nu sa-i las pe altii sa le trimita catre cumetri, cuscri si alte "matuse Tamara" din sportul constantean...