CVM Tomis pregăteşte noua generaţie de campioni

Voleiul constănțean, pe drumul performanței

CVM Tomis pregătește noua generație de campioni

După trei ani de la succesul primei ediții a proiectului „Școala de vară la volei masculin - Copiii de ieri, Campionii de azi”, conducerea CVM Tomis Constanța a decis organizarea ediției secunde a evenimentului care le-a adus, în 2012, campionii naționali la speranțe și cadeți. Acțiunea este adresată copiilor născuți în 1998 și mai tineri, în vederea selecționării acestora în cadrul secțiilor de juniori a CVM Tomis Constanța. Selecțiile vor avea loc pe plaja „Beach CVM Tomis” (Cazino - Mamaia), între orele 9:00 - 12:00, perioada 22 iunie - 20 iulie. „Școala de vară la volei masculin - Copiii de azi, Campionii de mâine” este un eveniment organizat în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și administrația locală. Scopul principal este promovarea și atragerea, din nou, a tinerilor constănțeni, spre performanțe sportive, activitate sportivă, și în special, spre volei. „Întreaga activitate care s-a desfășurat acum trei ani a pus baza rezultatelor bune din acest an la categoriile speranțe și cadeți a CVM Tomis. Cei care au reușit să atragă tinerii constănțeni spre volei sunt antrenorii secției de juniori, începând cu Iulian Rădulescu, unul dintre cei mai buni antrenori de juniori din țară, având 15 titluri obținute în întreaga carieră, Răzvan Parpală, care între timp a trecut și pe la lotul de seniori, și, mai nou, Cezar Aciobăniței. Avem în spate rezultate foarte bune și sperăm că reputația pe care am reușit să o creăm clubului CVM Tomis va fi motivul pentru care copiii vor veni cu inima deschisă la mișcare, iar această mișcare să o transformăm într-un joc de volei. Au fost făcute selecții în toate școlile din municipiu, dar, din păcate, încă nu am reușit să creăm structura necesară pentru a aduce mai mulți copii din județ, pe care să-i putem caza în această perioadă, la Constanța”, a declarat directorul executiv al CVM Tomis Constanța și coordonatorul proiectului, Serhan Cadâr. Manifestația va începe în data 22 iunie și va continua până pe 16 iulie, când vor începe Campionatele Naționale de Beach Volei la cadeți și juniori. După aproape o lună de pregătire pe plajă, copiii vor jucaîntr-un campionat național, ceea ce se consideră a fi un lucru foarte benefic, atât pentru ei, cât și pentru selecționeri, adică acela de a-i testa în condiții de competiție. Privit din alt unghi, proiectul „Copiii de azi, Campionii de mâine” oferă tinerilor un cadru educativ, care este predispus în procesul de distanțare a copiilor față de tentațiile care apar, din ce în ce mai des, în jurul școlilor și a anturajelor nesănătoase. „Dincolo de activitatea strict sportivă și de recrutare a potențialilor tineri capabili să facă performanțe, este vorba și despre o activitate de educație non-formală. Practic, tinerii își petrec timpul într-un mediu cât se poate de plăcut și de socializare. Dincolo de activitatea sportivă, se regăsește și un mod de a petrece timpul extrem de plăcut și educativ. Sper ca această activitate să devină o tradiție în sportul constănțean și să se desfășoare în vara fiecărui an, de acum încolo”, a precizat directorul DJST, Claudiu Teliceanu.