CVM Tomis, mândră de performanţa sa în Liga Campionilor

CVM Tomis, mândră de performanța sa în Liga Campionilor

Obiectivul principal al echipei constănțene CVM Tomis pentru Liga Campionilor a fost demult atins, iar cele două meciuri de play-off reprezintă un vis împlinit pentru voleibaliștii constănțeni.CVM Tomis a pierdut meciul disputat, miercuri seara, la Sala Sporturilor, cu Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), contând pentru play-off 12 a Ligii Campionilor, scor 0-3 (21-25, 15-25, 20-25). Deși echipa favorită a suferit o înfrângere, suporterii nu au fost dezamăgiți, căci au fost martorii unui spectacol de calitate. Campioana României a dat dovadă de ambiție și a reușit să țină aproape de punctajul puternicilor ruși. Constănțenii sunt mândri de performanța pe care au reușit-o și sunt conștienți că șansele pentru retur sunt pur teoretice.„Am întâlnit o echipă foarte bună. Trebuie să fim obiectivi și din moment ce am pierdut acasă de o manieră destul de categorică, șansele noastre sunt destul de diminuate. Nu am intrat cu frică în teren. Antrenorul nostru ne-a pregătit foarte bine, ne-a zis cuvinte frumoase în vestiar. Să nu avem frică de ei, să avem respect față de ei. Ne bucurăm că am adus în sală, în acest sezon, echipe de valoare. Am reușit o performanță foarte bună în Liga Campionilor și sperăm să încheiem de o manieră frumoasă și meciul din Novosibirsk”, a declarat centrul Sergiu Stancu.CVM Tomis va disputa săptămâna viitoare, pe 18 februarie, returul manșei. Antrenorul echipei constănțene Martin Stoev nu speră la o minune. „Eu cred că, 99 la sută, Liga Campionilor pentru CVM Tomis s-a încheiat, de aceea rămâne să ne axăm pe competițiile interne, campionatul și Cupa României, unde trebuie să învingem”, a spus Stoev.