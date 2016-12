Liga Campionilor la volei masculin

CVM Tomis luptă pentru calificarea în Challenge Round

CVM Tomis Constanța întâlnește, deseară, de la ora 18:00, la Sala Sporturilor, formația Hypo Tirol Innsbruck (Austria), în etapa cu numărul 6, ultima, a primei faze a Ligii Campionilor la volei masculin. În cadrul Ligii Campionilor, CVM Tomis s-a aflat alături de Halkbank Ankara (Turcia), Jastrzebski Wegiel (Polonia) și Hypo Tirol Innsbruck (Austria), în grupa F. Până acum, Tomis a câștigat în deplasare două jocuri (cu Hypo Tirol, 3-1, în etapa I, și cu Halkbank, 3-1, în etapa a V-a), dar a pierdut cu Jasterzebski, 1-3, în etapa a IV-a, iar pe teren propriu, nu a câștigat încă niciun joc: 1-3 cu Halkbank, în etapa a II-a, și 1-3 cu Jastrzebski, în etapa a III-a. În prezent, echipa constănțeană are 6 puncte, situându-se înaintea lui Hypo Tirol (0 p), dar după Halkbank (12 p), respectiv Jastrzebski (12 p). În urma deciderii echipei organizatoare a „finalei celor patru” (unde participă 4 echipe, și la care aceasta este automat calificată), cea mai bună echipă secundă o va înlocui pe organizatoare în clasament, urmând ca cele șapte prime echipe ale grupelor împreună cu cele mai bune cinci echipe secunde, însumând 12, să se califice în următoarea rundă, de unde vor tranzita în rundele ulterioare doar șase, din care trei au să participe împreună cu formația gazdă, în Final Four. Actualii lideri ai grupelor sunt Copra Elior Piacenza (Italia), Belogorie Belgorod (Rusia), Paris Volley (Franța), Diatec Trentino (Italia), Zenit Kazan (Rusia), Halkbank Ankara (Turcia) și Knack Roeselare (Belgia), formațiile secunde însemnând Tours VB (Franța), Noliko Maaseik (Belgia), Asseco Resovia Rzeszow (Polo- nia), Berlin Recycling Volleys (Germania), Lube Banca Marche (Italia), Jastrzebski Wegiel (Polonia) și VfB Friedrichshafen (Germania). Cu 6 puncte, CVM Tomis este clasată pe locul al treilea, de unde ar putea descinde, dacă la finalul rundei s-ar număra printre cele mai bune trei ocupante de poziții terțe, în extra-etapa „Challenge Round” din cadrul Ligii Campionilor, împreună cu celelalte două ocupante ale locurilor secunde rămase necalificate, însem-nând, în total, cinci echipe. În mo-mentul de față, ocupantele locului al III-lea sunt, cu 4 puncte în grupa A, ACH Volley Ljubljana (Slovenia), cu 6 puncte în grupa B, Olympiakos Piraeus (Grecia), cu 9 puncte în grupa C, Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru), cu 2 puncte în grupa D, Energy Investments Lugano (Elveția), cu 7 puncte în grupa E, Lokomotiv Novosibirsk (Rusia), cu 6 puncte în grupa F, CVM Tomis și cu 7 puncte în grupa G, Zaksa Kedzierzyn-Kozle (Polonia). „Jocul de azi este un element deosebit de important, reprezentând, după acest sezon fructuos, calea de acces în primăvară. Echipa noastră este foarte bine, Stancu și-a reluat jocul și tratează cu maximă seriozitate întâlnirea din această seară”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al clubului con-stănțean, Serhan Cadâr. Pregătiți de antrenorul principal Martin Stoev (Bulgaria), vor reprezenta în această seară CVM Tomis Constanța: Reda Haikal, Radu Began, Robert Vologa, Sergiu Stancu, Andrey Zehkov, Răzvan Tănăsescu, Dragoș Pavel, Joao Carlos Massinatori Dias, Andrei Spînu, Andrei Stoian, Mihai Tarta, Adrian Aciobăniței, Dimitrii Bahov, Vladislav Ivanov și Israel Rodriguez Calderon.