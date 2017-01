CVM Tomis, locul 3 la Istanbul

Ştire online publicată Marţi, 25 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a participat la Turneul Internațional de la Istanbul, unde a ocupat locul 3, acumulând 4 puncte, după o victorie și două înfrângeri, informează agenția NewsIn. Rezultatele înregistrate: CVM Tomis - SSK Ankara 3-2 (21-25, 25-22, 25-23, 21-25, 15-12), CVM Tomis - Lukoil Burgas 0-3 (19-25, 25-27, 21-25), CVM Tomis - IBB Istanbul 1-3 (24-26, 29-31, 25-22, 23-25). Clasamentul final al turneului: 1. IBB Istanbul 6p, 2. Lukoil Burgas 5p, 3. CVM Tomis 4p, 4. SSK Ankara 3p. CVM Tomis are programat, astăzi, la ora 15, un meci amical în Bulgaria, cu echipa Cerno More Varna.