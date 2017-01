CVM Tomis îşi doreşte al şaselea trofeu

Cupa României la volei, masculin și feminin

CVM Tomis își dorește al șaselea trofeu

Astăzi, la Botoșani, debutează ediția 2009 / 2010 a Cupei României la volei, masculin și feminin. Bizară decizie a federației, care a dus turneul într-un oraș ce nu are echipă de volei de performanță. Cel mai probabil, meciurile se vor juca într-un anonimat total. Campioana României și deținătoarea en-titre a trofeului, CVM Tomis Con-stanța, va intra în compe-tiție abia mâine, când va întâlni, de la ora 18.00, în faza sferturilor de finală, pe învingătoarea din partida SCMU Craiova - Steaua București. Dacă se va califica în semifinale, for-mația antrenată de cana-dianul Stelio De Rocco va da piept, vineri, cel mai probabil, cu Remat Zalău. Finala se va disputa sâm-bătă. CVM Tomis are în pal-mares cinci Cupe ale Ro-mâniei, iar noua trupă de pe litoral o promite și pe a șasea. Iată și programul meciu-rilor de astăzi: Dacia Buzău - CVM Brașov, VCM LPS Piatra Neamț - Unirea Dej, U Cluj - CS Torpi Târgu Mureș și Craiova - Steaua. vvv Sâmbătă, încep și între-cerile feminine. După startul de senzație din campionat (3-1, acasă, cu CSU Metal Galați), CSV 2004 Tomis își dorește să confirme și în Cupă, motiv pentru care va încerca să aducă trofeul la malul mării. „Sirenele” vor servi dumi-nică, în sferturi, de partea cealaltă a fileului aflându-se fie CSM Focșani, fie Pe-nicilina Iași. Finala este programată pentru marți, 20 octombrie. Altfel, antrenorul celor de la CSV 2004 Tomis, sârbul Alexander Boskovic, are mari șanse de a fi numit în funcția de secund al echipei naționale a României, pentru postul de principal al trico-lorelor fiind favorit cona-ționalul său, Zoran Terzic, tehnicianul campioanei CSU Metal Galați.