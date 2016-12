CVM Tomis, între volei şi… maraton!

CVM Tomis, între volei și… maraton!

Nici nu s-a încheiat bine sezonul regulat al Diviziei A1 la volei masculin, că play-off-ul a și demarat! După ce a încheiat prima fază a campionatului pe poziția secundă, CVM Tomis Constanța susține, astăzi, de la ora 17.00, la Sala Spor-turilor, cea dintâi partidă din turul I, în care adversară îi este Steaua București. Cum în acest tur se joacă în sistem cel mai bun din trei partide, echipa antrenată de Jorge Cannestracci își dorește o victorie nu numai astăzi, ci și duminică, 11 martie, astfel încât jocul decisiv, programat pe 14 martie, să nu mai aibă loc. „Suntem favoriți, nu ne temem de Steaua, ci mai degrabă de starea de oboseală care i-a cuprins pe jucătorii noștri. Am avut în ultimul timp un ritm infernal, cu meciuri de campionat și cupe europene, iar acest ritm continuă. Obiectivul nostru este foarte mobilizant, acela de a-i menține pe jucători în forma fizică și psihică necesare marii performanțe. După duelul cu Steaua, pe care ni-l dorim a fi foarte scurt, vor urma meciurile de campionat, cel mai probabil cu Dinamo, apoi cele din Challenge Cup, cu Politechnika Varșovia. Dacă eliminăm pe Dinamo, va urma, mai mult ca sigur, duelul cu Remat Zalău, decisiv pentru titlul de campioană a României. Sper ca băieții să facă față acestui program dur”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr. De parcă programul înfiorător al meciurilor nu era de ajuns, antrenorul Cannestracci are și probleme în lot. Radu Began, unul dintre oamenii săi de bază, și-a fisurat un deget în jocul de la Tel Aviv, iar ieri a efectuat o radiografie, în timp ce Mayo acuză dureri la genunchi, pe fond de oboseală. În perioada următoare, și cei mai tineri voleibaliști ai Tomisului, pregătiți de antrenorii Iulian Rădulescu, Cezar Aciobăniței și Răzvan Parpală, sunt angrenați în turneele naționale semifinale. Pe 10/11 martie, speranțele joacă la București, pe 16-18 martie, juniorii evoluează la Bacău, iar pe 23-25 martie, e rândul cadeților să intre în arenă, cel mai probabil la Constanța. De asemenea, pe 31 martie și 1 aprilie, are loc turneul de mini-volei. „Practic, în fiecare week-end, avem echipe angrenate în concursuri. Sperăm ca multe dintre ele să se califice la turneele finale, unde să lupte pentru medalii”, a spus Serhan Cadâr.