CVM Tomis, în vârful piramidei! Juniorii au bifat cel de-al treilea titlu consecutiv

Clubul constănțean de volei CVM Tomis se află, pentru a doua oară anul acesta, pe prima treaptă a podiumului. Juniorii au călcat pe urmele seniorilor și și-au adjudecat titlul de campioni naționali, week-end-ul trecut, la Târgu Mureș.Șirul de medalii și trofee a fost completat de titlul de vicecam-pioană obținut de echipa de mini-volei a grupării de pe litoral.Pentru elevii lui Răzvan Par-pală și Sergiu Stancu, este al treilea titlu consecutiv.„Faptul că juniorii au câștigat titlul național și anul acesta nu face decât să ne bucure și este o mândrie că antrenorii noștri pot să regăsească performeri constănțeni. Am pornit pe un drum pe care vrem să îl continuăm și anume să valorificăm jucătorii locali. Dacă la început ni s-a spus că folosim jucători străini, acum câștigăm titlurile cu jucători constănțeni”, a declarat directorul exe-cutiv al clubului, Serhan Cadâr.O surpriză plăcută a furnizat și echipa de mini-volei care s-a clasat pe locul al doilea la turneul final, disputat la Fălticeni și câștigat de echipa gazdă.„Până acum, la mini-volei cel mai bun rezultat a fost un loc patru, așa că titlu de vicecampioană ne mulțumește. La secția de mini-volei, are loc inițierea în tainele voleiului, așa că obiectivele nu pot fi prea mari. Obținerea unor medalii și unui posibil titlu ar încununa munca noastră”, a adăugat Serhan Cadâr.Ce urmează pentru CVM Tomis Pentru a stabili un staff tehnic, un lot, pentru a programa cantonamente de pregătire, este nevoie de bani, iar clubul constănțean nu trece printr-o perioadă strălucită.După câștigarea titlului național la seniori, CVM Tomis a confirmat partici-parea în Liga Campionilor, iar mai apoi și-a completat palmaresul cu un titlu la juniori și o medalie de argint la mini-volei.Cu toate acestea, clubul nu a primit până acum niciun sprijin.„În momentul de față, nu avem niciun contract stabilit. Facem încă o dată un apel la structurile care ne pot ajuta, la agenții economici. Nu putem porni la drum dacă nu avem nimic stabilit, dar nici nu putem sta așa, căci ceea ce suntem azi am construit cu greu. Încercăm din răsputeri să ne rezolvăm problemele”, a încheiat Serhan Cadâr.