Miercuri seară, la Sala Sporturilor

CVM Tomis, „examen de limba turcă“ în Liga Campionilor

Ştire online publicată Marţi, 29 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După debutul victorios de săptămâna trecută din Austria, CVM Tomis Constanța va înfrunta, mâine seară, pe Halkbank Ankara, la Sala Sporturilor, în cea de-a doua partidă din actuala stagiune a Ligii Campionilor la volei masculin. Antrenorul CVM Tomis,, a declarat, ieri, în conferința de presă de la Sala Sporturilor, că echipa sa va face ce se poate pentru a împiedica pe Halkbank să câștige la Constanța.„Dacă prin absurd câștigă, înseamnă că au fost mai buni”, a precizat Stoev, menționând că, deși nu este decisiv, meciul este foarte important, pentru că CVM Tomis își dorește locul întâi în grupă.Ca de fiecare dată, pentru a avea cât mai mulți suporteri în tribune, conducătorii au pregătit mai multe surprize. Astfel s-a decis ca intrarea la sală să fie este liberă și, în plus, fiecare grup de 30 de copii care vine la meci primește cadou câte o minge de volei nou-nouță. Astfel, o afluență mare de public tânăr este așteptată la confrun-tarea cu turcii ce se anunță extrem de spectaculoasă.„Sunt convins că, în acest sezon, sala va fi plină”, este de părere Sergiu Stanciu, jucător al CVM Tomis. „Va fi o partidă grea împotriva unei echipe candidate să câștige Liga Campionilor. Putem avea o evoluție bună și sperăm să câștigăm. Am avut condiții foarte bune de pregătire. Nu are ce să ne sperie echipa turcă. Este o luptă a fiecăruia de a se ridica la valoarea adversarilor”, a explicat sportivul, susținut de coechipierulcare a subliniat că „va fi o partidă dificilă, deschisă oricărui rezultat”.Cu rugămintea de respectare a regulilor pentru evitarea incidentelor, reprezentanții autorităților au confirmat că ordinea și siguranța vor fi asigurate atât în interiorul sălii de joc, cât și pe drumul de parcurs la meci, încât miercuri, începând cu ora 12:00, accesul pe strada Decebal va fi restricționat. Meciul de Liga Campionilor dintre CVM Tomis și Halkbank Ankara se joacă miercuri, de la ora 18.00.