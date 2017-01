CVM Tomis, eliminată din Cupele Europene, după 0-3 cu Dinamo Moscova

Vicecampioana României, CVM Tomis Constanța a pierdut, aseară, meciul cu Dinamo Moscova, de la Sala Sporturilor, scor 0-3 (18-25, 22-25, 18-25), contând pentru ultima etapă a grupei E din Liga Campionilor la volei masculin și a pierdut orice șansă de a se califica în faza Challenge Round din Cupa CEV.„Cu siguranță, acesta a fost cel mai slab meci al nostru în Liga Campionilor. Cea mai mare problemă nu este rezultatul, pentru că Dinamo era clar echipa mai bună, ci faptul că noi nu am luptat ca să jucăm ce trebuia, iar asta e o problema care trebuie rezolvată în viitor. Nu este o rușine să pierzi, dar este important cum pierzi. Dacă lupți și te bați pentru fiecare punct, chiar dacă pierzi toate seturile la 10, poți spune că asta e diferența de valoare și nu era nimic de făcut. Astăzi (n.r. - ieri), însa trebuia să arătăm mai mult, să câștigăm mai multe puncte și să părăsim sala cu fruntea sus. Totul a plecat de la abordarea meciului, nu am crezut suficient în posibilitățile noastre de a-i surprinde pe ruși. Cred că am avut o șansă, dar nu am fructificat-o, iar Dinamo a fost superioară la toate capitolele jocului de volei, la execuții și la tactica de meci”, a declarat antrenorul CVM Tomis, Radovan Gacic.Iată echipele:CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic și Erkan Togan): Gonzalez - Bojic, Stancu, Bojovic, Terzic, Merkushev si Samardzic - libero (au mai jucat: Borota, Spînu și Lescov);Dinamo Moscova (antrenori Yuri Cherednik si Oleg Antonov): Grankin - Kruglov, Krivets, Shcherbinin, Markin, Shchadilov și Stepanyan - libero (au mai jucat: Bezrukov, Boldyrev si Bragin - libero).Gruparea de pe litoral se va concentra acum pe atingerea celor două obiective interne, respectiv câștigarea campionatului și a Cupei României.