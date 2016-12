CVM Tomis, campioana României la "speranţe"

Voleiul constănțean are o pepinieră de excepție

CVM Tomis, campioana României la "speranțe"

Continuă seria succeselor tinerilor voleibaliști de la CVM Tomis Constanța. La doar două săptămâni de la titlul național cucerit de cadeți, a venit rândul colegilor mai mici, „speranțe“, să devină campioni ai României.Constanța demonstrează că, aici, la malul mării se „fabrică“ viitorii mari voleibaliști ai României, iar la turneul final al Campionatului Național rezervat „speranțelor“, desfășurat la Toplița, CVM Tomis a dobândit, într-o manieră incontestabilă, trofeul rezervat campionilor. Cheia succe-sului: multă muncă, devotament și spirit de echipă.Sub comanda antrenorilor Cezar Aciobăniței și Răzvan Parpală, băieții de la CVM Tomis au avut o evoluție impecabilă, terminând campionatul fără nicio înfrângere, fără a pierde măcar un set! Bucuria este imensă, atât pentru jucători, cât și pentru staff-ul tehnic.„Sunt foarte bucuros ca antrenor, dar și ca părinte, ținând cont că am doi copii care evo-luează pe teren. Este prima mea medalie de aur și pentru asta nu pot fi decât fericit, pentru că am reușit să obțin alături de această echipă rezultatul dorit. La Toplița nu am întâmpinat dificultăți, sistemul com-petițional îl cunosc de anul trecut, când am luat medalia de argint. Anul acesta, obiectivul nostru a fost unul clar: câștigarea medaliei de aur. Victoriile fără niciun set pierdut și-au spus cuvântul. Sperăm să repetăm an de an această performanță și să fie obiectivul nostru permanent, de acum încolo“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, antrenorul CVM Tomis - speranțe, Cezar Aciobăniței.Cel mai folosit jucător pe durata turneului a fost centrul Adrian Aciobăniței, care a contribuit și la reușita cadeților, împreună cu George Gavriz, însă toți băieții au aceeași pregătire, spun antrenorii campionilor. De remarcat este și Radu Dediulescu, acesta primind titlul cuvenit celui mai bun centru al turneului.Meciul din semifinale al „speranțelor“ constănțene s-a jucat contra formației CSS Nicu Gane Fălticeni, în care s-au impus cu 3.0 (25-14, 25-16, 25-18), iar în finală, CVM Tomis a bifat încă o victorie categorică: 3-0 (25-21, 25-23, 25-18) cu echipa Colegiului Tehnic Feroviar „Mihai I“ București.Iată lotul echipei campioane: Adrian Aciobăniței (căpitan), George Gavriz, Cătălin Aciobă-niței, Onur Omer, Radu Dediu-lescu, Eduard Roman, Andrei Gicu, Andrei Jieanu, Mihai Grasu, Levin Izet, Edvin Ali, Vlad Stănescu și Eduard Ionescu.Viitorul sună bine pentru sportivii de la CVM Tomis. Directorul tehnic Iulian Rădulescu și directorul exe-cutiv al clubului, Serhan Cadâr, anunță obiective la fel de ambițioase ca până acum, ba chiar mai mult.„Așteptăm cu mare interes începerea campionatul 2012 / 2013, unde avem ca obiectiv câștigarea a trei titluri de campioni: juniori, cadeți și speranțe. Acesta este un prim pas făcut în ideea de a obține perfor-manțe cu sportivi constănțeni, crescuți de noi, și sperăm ca într-un viitor foarte apropiat, la echipa mare să avem măcar doi sportivi produși aici, la Constanța“, ne-a declarat directorul executiv Serhan Cadâr.