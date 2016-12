Antrenorul Martin Stoev:

„CVM Tomis ar fi putut merge mult mai departe în Liga Campionilor“

Antrenorul echipei de volei masculin CVM Tomis, bulgarul Martin Stoev, a declarat, la finalul partidei cu Hipo Tyrol, că este mulțumit de randamentul jucătorilor săi. „A fost un meci foarte bun. Am fost în avantaj. Cred că, probabil, am fi putut merge mult mai departe în Liga Campionilor dacă pe Nemec l-am fi avut de la începutul sezonului”, a declarat Martin Stoev.La rândul său, sportivul Andrei Spânu este mulțumit de rezultat: „Am câștigat ușor primele două seturi, dar am făcut greșeli în setul al treilea, astfel că, în loc de 3-0, scorul final a fost 3-1. Oricum, este o mare victorie pe care am așteptat-o”.Partida CVM Tomis - Hypo Tirol Innsbruck, disputată miercuri, la Sala Sporturilor din Constanța, în cadrul grupei F a Ligii Campionilor, s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-1 (25-12, 25-15, 26-28,25-20).La finalul etapei recent încheiate, punctele ocupantelor pozițiilor terțe, relevante formației constănțene (grupa F) pentru calificarea în Challenge Round, sunt: 4 (grupa A), 9 (grupa B), 11 (grupa C), 4 (grupa D), 8 (grupa E), 9 (grupa F) și 8 (grupa G). Astfel, CVM Tomis se califică mai departe în Challenge Round, încadrându-se printre primii trei. Alături de echipa constănțeană, vor merge mai departe în extra-etapă echipele Olympiacos Piraeus (Grecia) și Paris Volley (Franța).