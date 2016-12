CVM Tomis a câştigat Cupa Mării Negre

CVM Tomis a câștigat Cupa Mării Negre

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

După rezultatele înregistrate vineri în Cupa Mării Negre la volei masculin, CVM Tomis Constanța - OK Novi Pazar 3-1 și Galatasaray Istanbul - Marek Union Dupnița 3-0, au urmat sâmbătă și duminică alte partide extrem de interesante în Sala Sporturilor din Constanța. Iată rezultatele înregistrate sâmbătă: CVM Tomis Constanța - Marek Union Dupnița 3-0, Galatasaray Istanbul - OK Novi Pazar 3-0. De asemenea, duminică, am contabilizat următoarele rezultate: Marek Union Dupnița - OK Novi Pazar 3-1, CVM Tomis Constanța - Galatasaray Istanbul3-2. Iată clasamentul final: 1. CVM Tomis Constanța, 2. Galatasaray Istanbul, 3. Marek Union Dupnița, 4. OK Novi Pazar. La finalul acestei competiții prestigioase, au fost acordate cupe și diplome.