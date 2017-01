Divizia A1 la volei masculin

CVM Tomis - 15 victorii consecutive!

Sâmbătă, la Sala Sporturilor, în ultimul meci din turul DA1 la volei masculin, CVM Tomis a învins pe Dinamo, scor 3-0(25-14, 25-10, 25-18). Deși, gazdele se așteptau la o replică mai consistentă din partea bucureștenilor, jocul a fost unul ușor.„Probabil că adversarii ne-au respectat prea mult, nu le-a ieșit nimic! Nu aceasta este echipa Dinamo, care este pe locul trei în campionat. Ei pot mult mai mult”, a declarat centrul Andrei Spînu.Coordonatorul echipei constănțene Andrey Zhekov a fost înlocuit în acest meci de Andrei Stoian, care a menționat că acest an a fost un succes: „Probabil că Dinamo a intrat în vacanță prematur și noi am profitat de această ocazie. A fost un an cu succes, am reușit să pierdem doar două puncte în campionat, iar parcursul din Champions League a lăsat fără cuvinte pe toată lumea. Acum, vrem să câștigăm și celelalte două meciuri din Ligă, de la Lugano și de acasă, cu Piacenza”.CVM Tomis rămâne echipa invincibilă a campionatului, acumulând în tur 31 de puncte. Podiumul clasamentului este completat de Volei Municipal Zalău (29 p) și Dinamo (23 p). Bucuria e și mai mare, datorită parcursului de excepție din Liga Campionilor, unde constănțenii au disputat patru partide, toate încheiate cu victorii. Au fost o toamnă rodnică și un început de iarnă perfect pentru CVM Tomis, care, în doar câteva luni, a acumulat 15 victorii!„Cu siguranță, e cea mai bună jumătate de sezon din viața mea și poate și a colegilor mei, pentru că am avut jumătate de sezon fără înfrângere. E un record pentru mine și cred că și pentru România, mai ales că am avut și patru meciuri în Liga Campionilor. Un an extraordinar!”, a adăugat Spînu.v v vIată și celelalte rezultate ale partidelor etapei a XI-a: CSM București - Volei Municipal Zalău 1-3, Arcada Galați - Phoenix Șimleu Silvaniei 3-1, Banatul Caransebeș - Știința Explorări Baia Mare 2-3, VCM LPS Piatra Neamț - SCMU Craiova 2-3, Unirea Dej - Steaua București 3-0.Returul Diviziei A1 va începe pe 17 ianuarie, când formația constănțeană va întâlni pe Știința Explorări Baia Mare. Până atunci, CVM Tomis va avea parte de o scurtă vacanță cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar pe 2 ianuarie, va pleca în cantonament la Dobrici.