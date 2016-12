CVM Constanţa, slalom prin zăpadă pentru titlu

CVM Constanța, slalom prin zăpadă pentru titlu

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012

Spre deosebire de alte echipe care și-au amânat partidele din weekend, băieții antrenați de bulgarul Martin Stoev nu se tem de lupta cu nămeții, iar în ciuda condițiilor atmosferice și a stării drumurilor din România, CVM Tomis va face deplasarea la Galați pentru jocul cu echipa locală CSM. Contactat telefonic de Cuget Liber, directorul executiv al CVM-ului, Serhan Cadâr a declarat că nimeni nu s-a gândit la amânarea meciului de la Galați.„Mergem să jucăm la Galați. Nici nu am luat în calcul problema amânării meciului. Am discutat cu omologii noștri de acolo și ne-au spus că ei sunt pregătiți pentru meciul cu noi. Băieții noștri s-au antrenat și ei bine și nu văd niciun motiv pentru care am anula partida. Din câte am înțeles cei de la CSU sunt momentan în București însă am primit asigurări că în cursul dimineții de mâine vor pleca spre Galați astfel că mâine la ora 16 să fie pe teren”, a declarat Serhan Cadâr - director executiv CVM ConstanțaDupă 14 etape scurse de la startul sezonului, CVM Tomis Constanța ocupă poziția a doua în clasamentul Diviziei A1 la volei masculine cu 36 de puncte, patru mai puțin decât liderul Remat Zalău care va juca sâmbătă pe teren propriu cu lanterna roșie „U” Timișoara. De partea cealaltă CSU Galați ocupă poziția a 11-a a ierarhiei, cu doar 6 puncte acumulate. Cristian PAHOMIE