Curtea de Apel a respins cererea lui Gigi Becali de întrerupere cu trei luni a executării pedepsei

circ si paine pentru prostime

imi aduc aminte de un miliardar francez,BERNARD TAPI, proprietarul firmeiADIDAS si al echipei de fotbal OM. MARSILIA, care era si ministru in guvernul MITERAN si care ca si BECALI a facut unele afaceri dubioase.El a facut un an jumatate de puscarie, averea confiscata si nu s-a facut nici o valva in presa.A executat cuminte pedeapsa, a iesit, a devenit mare actor(a jucat si cu Delon) a inceput sa dea cursuri la fac. si dupa cativa ani a castigat procesul inpotriva statului francez care i-a restituit 600 milioane de euro.(deci alta categorie umana si mai avea si dreptate intr-o oarecare masura) Cine este triplul imbecil de Becali ca sa isi permita un circ mediatic de aceasta anvergura? Cine sunt triplii imbecili de la TV. care isi permit sa ocupe toate canalele TV. cu mofturile acestui infractor analfabet? Sa spuna mersi justitiei pentru o pedeapsa atat de mica si pentru faptul ca nu i sa confiscat nimic.In Romania a devenit un lucru normal sa se fure milioane de euro si tot talharul sa se considere victima. Mai mult, acesti talhari stau, in cel mai rau caz,1,2 ani la puscarie si ies de acolo tot milionari.