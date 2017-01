Curcă riscă să fie amendat din pricina surplusului de kilograme

Pe lângă răceală și o problemă cu spatele, portarul farist George Curcă are și kilograme în plus. Dacă, în scurt timp, nu va reveni la greutatea normală, „rechinul” va fi amendat, a declarat Ion Marin. „George are o contractură la spate, dar marea sa problemă este cu greutatea corporală. Va trebui să o remedieze în scurt timp. I s-a dat un termen pentru a reveni în greutatea optimă, altfel va avea probleme. Financiare. Și destul de substanțiale”, a mai spus Ion Marin.