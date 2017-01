Curcă îşi vopseşte „creasta“ în culorile României

Curcă își vopsește „creasta“ în culorile României

Portarul George Curcă a afișat un nou look, ieri, la plecarea spre Austria, adoptând o freză cu creastă. În plus, astăzi, la meciul România - Olanda, își va vopsi creasta în roșu, galben și albastru. „Mi-am schimbat freza. Am zis că poate îmi schimb astfel și norocul, în noul sezon. Mâine (n.n. - astăzi), o să mă și vopsesc, să le port noroc tricolorilor, care merită să treacă de grupe“, a declarat George.