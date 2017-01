Cupa West Side a închis sezonul competiţional de squash

Cupa West Side a închis sezonul competițional de squash

Ştire online publicată Joi, 16 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Complexul West Side din incinta Maritimo Shopping Center a găzduit Cupa West Side la squash, ultima reprezentație de asemenea anvergură a sezonului competițional, la care au participat 63 de jucători la trei categorii diferite: Divizia A și C masculin și Divizia A feminin.Meciurile au avut loc pe două terenuri recondiționate de organizatori, pentru a îndeplini condițiile impuse de Comisia Centrală de Materiale.Jucătorii au fost foarte motivați de premiile totale de peste 1.500 de euro, dintre care 1.100 euro cash, astfel că, în prima parte a turneului, majoritatea meciurilor s-au încheiat în cinci seturi (set decisiv). Au fost foarte multe reveniri spectaculoase de scor, mingi de meci salvate și partide care au durat mai mult de 60 de minute.La Divizia A masculin, în prima semifinală s-au întrecut Vasile Hapun și Andrei Luchian. Chiar dacă Luchian a fost aproape să remonteze începutul bun al adversarului său, a trebuit să se recunoască învins într-un final, cu scorul de 1-3. În cealaltă semifinală, grecul Petros Tzamaloukas l-a învins cu 3-0 pe George Constantinescu. În ultimul act, tensiunea a atins cote maxime, fiecare dintre jucători având șanse să închidă meciul în favoarea sa. Vasile Hapun a condus în setul decisiv, la 2-2, cu scorul de 6-2, însă experiența lui Petros Tzamaloukas și-a spus cuvântul, grecul adjudecându-și setul decisiv cu 11-8.În proba feminină a Diviziei A, supremația și-au disputat-o principalele favorite la câștigarea turneului, Carmen Blănaru și Alexandra Iordan, de la Infinty București. Câștig de cauză a avut Carmen Blănaru, care a profitat de oboseala adversarei sale și s-a impus rapid, scor 3-0 (11-9, 11-5, 11-5). Podiumul a fost completat de jucătoarea din Ungaria Szasz Kincso, iar pe locul patru s-a clasat Ana Maria Anghel.La Divizia C, finala a fost 100% constănțeană. Titlul a fost obținut de Dragoș Vasilescu, acesta impunându-se în fața lui Geo Deleanu cu scorul de 3-1. Pe locurile trei și patru s-au clasat Octavian Aldea, respectiv Florin Popescu.v v vÎnainte de festivitatea de premiere, a avut loc o tombolă cu premii oferite de squashacademy, constând în echipament sportiv.Premiul Fairplay a fost acordat lui Robert Ghițulescu, iar premiul pentru cel mai tânăr jucător, lui Marc Apetre.Primul turneu al sezonului 2016-2017 va avea loc în luna septembrie.„Prezența la acest turneu a fost cea mai numeroasă de până acum, de la Constanța. Am recondiționat suprafa-ța veche, am suplimentat și iluminatul sălii, în așa fel încât sportivii să fie mulțumiți. Am avut și invitați din Moldova și Grecia, cărora le-am asigurat toate condițiile de participare. Turneul de Constanța este unul din cele mai așteptate de către sportivi, fiindcă aici se simt foarte bine. Așa cum am anticipat, trofeul Diviziei C a rămas la Constanța. Mai avem de muncit pentru a ajunge la acest nivel și în Divizia A, fiindcă sunt din ce în ce mai mulți sportivi buni. Este adevărat, squash-ul câștigă teren și în Constanța, comparativ cu anii precedenți se observă o creștere a numărului de jucători de squash și acest lucru nu poate decât să ne mulțumească”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ilie Bănică, vicepreședintele ACS Squash West Side Constanța.