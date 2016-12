Cupa UEFA mai are 9 bilete pentru „16“-imi

Astăzi și mâine, se stabilesc ultimele echipe care vor trece de faza grupelor Cupei UEFA, urmând a se adăuga celor opt formații venite din Liga Campionilor. În două dintre cele opt serii, E și F, toate cele șase locuri s-au ocupat deja, Wolfsburg, Milan și Braga, respectiv Hamburg, Aston Villa și Ajax fiind calificate în „16"-imi. În seriile A, B și G, câte trei echipe luptă pentru a treia poziție calificantă, iar în grupele C, D și H mai sunt câte două locuri de ocupat, pentru care lupta se anunță aprigă. Mai sunt calificate Manchester City, Twente (A), Galatasaray, Metalist Harkov (B), Standard, echipa lui Loți Boloni (C), Udinese (D), St. Etienne, Valencia (G) și ȚSKA Moscova (H). Clasamente Grupa A: 1. Manchester City - 7p, 2. Twente - 6p, 3. Schalke 04 - 4p, 4. Santander - 2p, 5. PSG - 2p; Grupa B: 1. Galatasaray - 9p, 2. Metalist Harkov - 7p, 3. Olympiacos - 3p, 4. Hertha - 2p, 5. Benfica - 1p; Grupa C: 1. Standard - 9p, 2. Sevilla - 6p, 3. VfB Stuttgart - 4p, 4. Sampdoria - 4p, 5. Partizan - 0p; Grupa D: 1. Udinese - 9p, 2. Tottenham - 6p, 3. NEC - 3p, 4. Spartak Moscova - 3p, 5. Dinamo Zagreb - 3p; Grupa E: 1. Wolfsburg - 9p, 2. AC Milan - 7p, 3. Braga - 6p, 4. Portsmouth - 1p, 5. Heerenveen - 0p; Grupa F: 1. Hamburg - 6p, 2. Aston Villa - 6p, 3. Ajax - 6p, 4. Zilina - 4p, 5. Slavia Praga - 1p; Grupa G: 1. St. Etienne - 7p, 2. Valencia - 5p, 3. FC Bruges - 3p, 4. FC Copenhaga - 2p, 5. Rosenborg - 2p; Grupa H: 1. ȚSKA Moscova - 12p, 2. Nancy - 4p, 3. Deportivo - 4p, 4. Lech Poznan - 2p, 5. Feyenoord - 0p. Ultimele meciuri Astăzi, ora 21,45: E: Portsmouth - Heerenveen, Milan - Wolfsburg; F: Hamburg - Aston Villa, Ajax - Slavia Praga; G: Bruges - Copenhaga, St. Etienne - Valencia; H: Deportivo - Nancy, Feyenoord - Lech; mâine, ora 21,45: A: PSG - Twente, Santander - Manchester City; B: Olympiacos - Hertha, Benfica - Metalist; C: Sampdoria - Sevilla, Stuttgart - Standard; D: NEC - Udinese, Tottenham - Spartak Moscova.