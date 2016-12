Cupa Ştiinţa la yachting, spectacol cu vele pe lacul Siutghiol

Cupa Știința la yachting, spectacol cu vele pe lacul Siutghiol

Așa cum s-au obișnuit an de an, velierii constănțeni au participat, la sfârșitul săptămânii trecute, la Cupa Știința Memorial - „Ioan Popișteanu“, competiție organizată de profesorii Domnica și Dumitru Micu, antrenori la CS Știința, și de reprezentantul Asociației Județene de Yachting Constanța, ing. Dan Zaharia.Au luat parte la eveniment sportivii de la Yacht Club Regal Român (YCRR), CSU Știința și Sportul Studențesc. Competiția a cuprins cinci regate câștigate de cei care au stăpânit ambarcațiunile cel mai bine.„Vremea a fost caldă, cu un vânt plăcut care nu a pus probleme echilibrării ambarcațiunilor. Sportivii bine pregătiți teoretic și tehnic au acționat cu calm, folosind cunoștințele de tactică în funcție de poziția pe apă pentru a se clasa pe pozițiile fruntașe în clasament. La festivitatea de premiere, bucuria și zarva produsă de către copii a adus un plus de plăcere în aplauzele furtunoase ale spectatorilor, atunci când au fost premiați cu diplome, medalii și cupe”, a declarat prof. Dumitru Micu.La clasa Optimist, primul loc i-a aparținut Dianei Daniil (YCRR), fiind urmată de frații Popescu, de la CSU Știința: David a ocupat locul doi, iar sora sa, Ilinca, locul trei.La clasa Laser 4,7, medalia de aur i-a revenit lui Matei Duca (Sportul Studențesc), pe podium mai urcând Antoni Taranu și Ioana Stan, amândoi de la CSU Știința.Echipajul format din Andrei Ștefan și Nicușor Mirescu a fost cel care a ajuns primul la punctul de sosire, la clasa Cadet. Pe locul doi s-au clasat Iris Reșit și Maria Popescu, iar pe trei, Rareș Stoineanu și Zien Oasim.Câștigătorul la clasa OK a fost multiplul campion Alexandru Micu, urmat de Nicolae Gorgan și Cristian Mitoi.v v vCupa Știința este o competiție dedicată memoriei regretatului profesor Ioan Popișteanu, decedat în anul 2012.