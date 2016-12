„Cupa Stelelor Estului“ începe astăzi

Începând de astăzi, timp de trei zile, pe stadionul Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, de la Ovidiu, va avea loc ediția a patra a turneului internațional de fotbal U15, „Cupa Stelelor Estului”. La start, s-au aliniat patru formații: Galatasaray Istanbul, Cerno More Varna, Academia Ferenc Puskas și Academia Hagi. Regulile turneului sunt simple. Pe 8, 9 și 11 septembrie, fiecare echipă va juca cu fiecare, iar câștigătoarea cupei va fi cea care are cel mai mare punctaj adunate în urma partidelor. Publicul este așteptat în număr cât mai mare, intrarea fiind liberă. Programul meciurilor este următorul: astăzi, 8 septembrie, ora 17.00 Galatasaray Istanbul - Academia Puskas; ora 19.00 Academia Hagi - Cerno More Varna; mâine, 9 septembrie, ora 17.00 Galatasaray - Cerno More Varna, ora 19.00 Aca-demia Hagi - Academia Puskas; joi, 11 septembrie, ora 17.00 Academia Puskas - Cerno More Varna; ora 19.00 Academia Hagi - Galatasaray. Academia Hagi a câștigat edițiile turneului din anul 2010, dar și pe cea din 2013, iar echipa turcă Bursapor a fost campioana anului 2011.