Cupa Mării Negre la ciclism devine o tradiţie în Constanţa

Cupa Mării Negre la ciclism devine o tradiție în Constanța

În acest week-end, pleacă la drum ediția a ll-a a Cupei Mării Negre la ciclism. Competiția este organizată de Clubul Bilal Constanța, în parteneriat cu Asociația Black Sea Equilibrium, și se adresează copiilor cu vârste de la 5 la 18 ani.„Ciclismul în Dobrogea nu are cum să moară, sunt prea mulți iubitori ai acestui minunat sport. Invităm cât mai mulți copii la eveniment. Sunt sigur că doar prin astfel de evenimente vom putea reveni acolo unde am fost odată. Sunt mulți copii talentați, noi trebuie doar să îi descoperim”, a declarat președintele Clubului Sportiv Bilal Con-stanța, Victor Bănescu.Prima etapă va avea loc sâmbătă, 1 octom-brie, în parcarea Maritimo Shopping Center.Se va da startul în patru categorii de vârstă: 5-7 ani, 8-11, 12-14 ani și 15-18 ani, masculin și feminin. Fluierul de start al întrecerilor se va auzi la ora 10.Ca și în prima ediție, Cupa Mării Negre va avea loc, în această toamnă, tot în trei etape, a doua fiind programată pe 8 oc-tombrie, iar a treia, pe 15 octombrie, și se vor întocmi clasamente per etapă și clasament general.Din această toamnă, se implică în proiect și Crucea Roșie Româ-nia - Filiala Constanța, care va fi alături de copii la fiecare dintre concursuri asigurând asistența medicală.