„Cupa Hagi“ merge la Arad (galerie foto)

Ediția a doua a „Cupei Hagi” a fost câștigată de ACU Arad, care a învins, ieri, la Constanța, LPS Banatul Timișoara. ACU a câștigat și trei premii individuale. Finala a fost găzduită de terenul „Voința”, acolo unde s-au ținut și restul meciurilor. ACU Arad a dispus în partida pentru titlu de LPS Banatul Timișoara, cu 2-0 (0-0). Ocu-panta poziției a treia a fost Steaua București, care a trecut cu 5-0 (0-0) de Kinder Sângeorgiu de Mureș. Campioana va fi recom-pensată cu o excursie în Europa, alături de Hagi, la un meci de Liga Campionilor, primind și un stagiu de pregătire de zece zile în România. Premiul pentru Banatul este un stagiu de pregătire de zece zile în țară, în vreme ce Steaua a primit șapte zile de pregătire în România. Grație evoluțiilor de la „Cupa Hagi”, ACU Arad a cucerit și trei premii indi-viduale: cel mai bun antrenor al turneului (Cristian Păcu-rar) - premiu oferit de directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu; golgeterul Cupei (David Popa, 6 reușite) - distincție oferită de Paul Peniu, președintele Aca-demiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”; cel mai bun jucător (Emanuel Vasi, decarul echi-pei) - premiu oferit de Hagi. Portarul competiției a fost desemnat Ionuț Radu, de la Steaua, premiindu-l Vasile Mihu, președintele AJF Con-stanța, iar Ștefan Petcu, antrenor la Academie, i-a oferit trofeul de cel mai tehnic jucător lui Sebastian Mailat (Banatul). „Ca și anul trecut, a fost foarte frumos. Numai plusuri. Sunt bucuros că am avut această idee și le mulțumesc tuturor celor care au participat și celor care m-au ajutat. Timp de o săptămână, copiii ne-au oferit momente unice. Ei vor să joace fotbal, iar noi trebuie să le oferim cât mai multe competiții. Mă simt super lângă copii și sper ca această Cupă să devină tradițională aici, la Constanța, locul de unde am plecat în fotbalul mare. În tribune a fost mult entuziasm, iar pe gazon fericire și tristețe, cum e în sport. Cine câștigă râde, cine pierde plânge. Așa am plâns și eu la vârsta lor, când am pierdut prima finală”, a declarat Gheorghe Hagi.