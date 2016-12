Cupa Farul - Memorial "Paul Călin" şi-a desemnat câştigătorii

Cupa Farul - Memorial "Paul Călin" și-a desemnat câștigătorii

Ieri, odată cu desfășurarea ediției a XIX-a a Cupei Farul - Memorial „Paul Călin“ la spadă masculin, s-a încheiat săptămâna dedicată scrimei la malul mării.Încă de miercurea trecută, sala de jocuri a Complexului Sportiv „Tomis” din Constanța a fost loc de întâlnire pentru spadasinii din toate colțurile țării.Sâmbătă, s-au disputat ultimele meciuri din cadrul Cupei României la spadă masculin seniori. Trofeul a fost câștigat de CSU Craiova II, care a dispus, în finala mare, de CSM Satu Mare, scor 30-24. Pe locul trei s-a clasat CSU Craiova I, după ce a învins echipa LPS Craiova, scor 45-26. Echipele constănțene CS Farul I și CS Farul II s-au regăsit pe locurile 8, respectiv 10.Duminică, spectacolul de scrimă a continuat cu întrecerile din cadrul Cupei Farul - Memorial „Paul Călin”, competiție organizată de CS Farul. La startul competiției, s-au aliniat 40 de sportivi, dintre care patru fiind din Bulgaria.„De ceva ani încoace, Cupa Farul are caracter internațional. Sunt sportivi din Bulgaria care vin și concurează. Anul acesta a fost un concurs frumos, cu spadasini bine pregătiți. A fost un maraton al scrimei la Constanța. Suntem bucuroși că am găzduit din nou Cupa României la spadă, ca mai apoi să închidem această săptămână cu organizarea Cupei Farul”, a declarat directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu.Trofeul constănțean a fost cucerit de Andrei Timoce (CSM Satu Mare), care l-a învins, în finală, pe Mario Persu (CSU Craiova), scor 15-10. Podiumul a fost completat de Adam Macska (CS Satu Mare) și Alin Mitrică (CSU Craiova), ambii clasați pe poziția a treia. De asemenea, bulgarul Hristo Rusev a primit premiul special pentru cel mai vârstnic participant.„A fost o competiție care m-a solicitat. Am avut asaltul pentru calificarea în finală foarte greu. A trebuit să recuperez cinci tușe și de acolo cred că am obținut încredere și mi-a dat putere să termin concursul pe poziția aceasta. Totdeauna mi-a plăcut să trag la Constanța. E cea mai lungă deplasare și aveam și ocazia să văd și marea noastră”, a declarat Andrei Timoce.Din păcate, constănțeanul Bogdan Negraia, clasat pe locul patru la Cupa României la individual, nu și-a putut apăra locul obținut anul trecut la Cupa Farul. Negraia s-a clasat pe locul 16.