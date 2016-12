Cupa Europei la bob, prima competiţie a anului 2016 pentru elevele lui Paul Neagu

Cupa Europei la bob, prima competiție a anului 2016 pentru elevele lui Paul Neagu

Sezonul competițional al sporturilor de iarnă este în plină desfășurare și nu este timp nici de minivacanță, nici pentru sărbători.Profesorul constănțean Paul Neagu a plecat încă din luna septembrie în Germania, împreună cu sportivele Maria și Ana Constantin, Andreea Grecu, Erika Halay, Olivia Vild, Alina Diniță, Georgiana Lupu, Roxana Minuță și Teodora Vlad în vederea pregătirii sezonului 2015-2016.Roadele muncii titanice din vară și ale antrenamentelor de pe pârtiile nemțești nu au întârziat să apară.La toate cele trei etape de Cupă Mondială desfășurate în Europa, în perioada noiembrie-decembrie, echipajul României format din Maria Constantin (pilot) și Andreea Grecu, ori Erika Halai (n.r. echipajul s-a modificat la a doua etapă) s-a menținut în top 10.Împreună cu Andreea, profesorul constănțean a venit pentru două zile acasă, iar între orele de pregătire și multitudinea de bilanțuri și hârtii de întocmit, și-a făcut timp câteva minute să ne povestească cum merge pregătirea fetelor.„Am avut clasări bune la Cupa Mon-dială, dar mai avem de lucrat la start, la primii 50 de metri, pentru că ne lasă cu o secundă în spate. Chiar acum de Crăciun, am primit aprobarea să folosim bobul BTC. Am început deja pregătirea cu el și ne va ajuta să avem rezultate foarte bune”, a declarat Paul Neagu.Pe 4 ianuarie, profesorul se va prezenta cu două echipaje la prima etapă a Cupei Europei de bob feminin, la Konigssee. La Cupa Europei nu pot participa primele 12 echipaje ale lumii, ceea ce înseamnă că Maria Constantin (locul 10) nu poate lua startul competiției. Astfel, Paul Neagu le va alinia la start pe Andreea Grecu cu Erika Halai și Ana Constantin cu Olivia Wild. Maria va rămâne la Winterberg să se pregătească pentru Campionatele Mondiale de juniori.Cupa Europei va avea trei etape (una la Konigssee, două la Innsbruck), iar obiectivul profesorului este ca măcar un echipaj să se claseze în primele șase echipe. Tot în perioada 4-11 ianuarie, se va da startul Cupei Mondiale din Ame-rica. Având acest aspect în vedere, Paul Neagu face calculele pentru următoarele două etape ale Cupei Europei, pentru a înscrie încă un echipaj, din care să facă parte și Maria Constantin, asta în cazul în care Maria va coborî în clasament după locul 12.„Am fi foarte bucuroși dacă am lua o medalie, iar dacă două echipaje se clasează în top 6, e și mai bine”, ne-a mai spus antrenorul. Sezonul trecut, echipajul format din Maria și Andreea s-au clasat pe locul trei la primele două etape ale competiției europene. Etapele se desfășoară la diferență de doar o săptămână, așa că timp de recu-perare nu există. Tehnicianul ne spune în spirit de glumă că fac recuperarea în mașină. Echipajele sunt nevoite să se deplaseze de la o pârtie la alta, iar distanța este de 500-700 de km.„Nu avem timp de recuperare. Stagiul nostru de pregătire din vară a fost foarte important. Noi ne-am antrenat fizic, pentru ce aveam de înfruntat acum”, a mai adăugat profesorul.Pentru sezonul 2016-2017, Paul Neagu are în plan să participe la Cupa Mondială din America, astfel că în perioada martie-aprilie 2016, fetele vor merge într-un stagiu în Statele Unite, la trei pârtii.În timp ce ne vorbea de obiectivele anului viitor și de antrenamente, profesorul dădea indicații prin telefon Mariei, aflată în Germania, unde continuă pregătirea pe pârtie. „Eu am venit pentru doar două zile și mă întorc în Germania. Andreea va continua pregătirea în România și se va prezenta direct la Kognisse. Nu avem timp de petreceri. Sunt aspecte în viața unui sportiv de performanță care trebuie respectate și acceptate de cei din jur”, a încheiat antrenorul constănțean.