Cupa EHF la handbal masculin. Adversari din Spania, Rusia şi Danemarca pentru HCM Constanţa

Cupa EHF la handbal masculin. Adversari din Spania, Rusia și Danemarca pentru HCM Constanța

Ieri, la sediul Federației Europene de Handbal din Viena, a avut loc tragerea la sorți a grupelor Cupei EHF, unde HCM Constanța este singura reprezentantă a României.În urma tragerii, campioana României se află în Grupa B, alături de alături de Frikin BM. Granollers (Spania), St. Petersburg HC (Rusia) și Team Tvis Holstebro (Danemarca). Prima etapă este programată în 14 -15 februarie 2015.„Se putea și mai rău, dar și mai bine. Sunt echipe puternice, trebuie să jucăm foarte bine. Noi am mai jucat cu Sankt Petersburg. Componența echipelor se schimbă de la an la an. Sunt trei stiluri de joc diferite, dar vom face tot ce putem să câștigăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, portarul HCM-ului, Ionuț Stănescu.Poate că grupa pare accesibilă, din punct de vedere al jocului, însă o problemă pentru clubul constănțean o constituie cheltuielile de drum. Jucătorii constănțeni nu și-au mai primit salariile de cinci luni, iar conducerea încearcă să strângă cureaua de unde poate. Situația pare că nu se mai îndreaptă, iar patru dintre sportivii Constanței și-au depus memorii: Humet, Cristescu, Șomlea și Stavrositu. Pe de altă parte, deplasările lungi nu sunt nici pe placul jucătorilor.„Singura problemă este distanța. Era mai bine dacă eram în grupă cu Ungaria, Croația, sunt mai aproape. Deplasările sunt foarte obositoare, acesta este un mare dezavantaj. Despre lot, nu știu ce să zic. Nu știu ce o să se întâmple”, a completat Stănescu.Astăzi, la Sala Sporturilor din Constanța, la ora 11.00, HCM va disputa partida din etapa a 14-a, prima din returul Ligii Naționale, împotriva Dunării Călărași. În primul meci al rundei, HC Odorhei a învins pe HC Vaslui, scor 29-26 (14-14), și a trecut în fruntea clasa-mentului, având 27 de puncte.