Cupa CELCO la tenis: Îndrăzneşte să fii campion!

Săptămâna aceasta, la Tenis Club Idu Mamaia

Cupa CELCO la tenis: Îndrăznește să fii campion!

Ieri, la sediul clubului din Mamaia, a avut loc conferința de presă a concursului, eveniment la care au participat fostul prefect al județului Constanța, Dănuț Culețu, directorul de marketing al CELCO, Anca Elisabeta Bosînceanu, și directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, Claudiu Teliceanu. "Ne face mare plăcere să organizăm cea de-a IV-a ediție a Cupei CELCO la Constanța. Numărul de participanți a crescut de la an la an, iar acest turneu a devenit o tradiție. CELCO a fost în permanență prezentă acolo unde i s-a solicitat sprijinul, fie pe plan social, cultural, educa-țional și, bineînțeles, sportiv. Pentru anii următori, vom încerca să dezvoltăm mai mult ceea ce este acum, prin cuprinderea tuturor categoriilor. Cu pași mici, vom merge către scopul de a transforma această cupă într-un trofeu dorit de orice sportiv de performanță", a declarat Anca Elisabeta Bosînceanu. "Constanța a dat acestei țări mulți tenismeni de mare calitate. Noi nu încercăm altceva decât să extindem acest concurs poate și la cei mai tineri, să le oferim o șansă și acestora de a se afirma în foarte dura lume a tenisului", a subliniat Dănuț Culețu. La rândul său, Claudiu Teliceanu a ținut să precizeze că "Direcția pentru Sport și Tineret va continua să sprijine orice inițiativă care provine din sport și activitățile de tineret". Turneul de tenis, dotat cu premii în valoare totală de 4.500 de euro, a debutat ieri și se va încheia duminică, 1 iulie, când se va juca finala. Câștigătorii vor fi răsplătiți cu marele premiu de 1.000 de euro, iar ocupanții locului al doilea vor pleca acasă cu 500 de euro. Premiile sunt valabile pentru fiecare categorie de vârstă (35+, 45+, 55+). În acest an, numărul participanților a crescut, ajungându-se la peste 70. Printre favoriții la titluri de campioni, se numără: Sorin Stilu, George Cosac, Vlad Roman, Dragoș Vasilescu (cate-goria 35+), Laurențiu Bucur, Dănuț Culețu, Viorel Dinicu, Dumitru Fotache (categoria 45+).