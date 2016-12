Cupa Campionilor la handbal va avea un nou format

Federația Europeană de Handbal a anunțat că Liga Campionilor la handbal masculin va avea un nou format din sezonul 2015-2016, numărul echipelor urmând a se mări la 28, față de 24 în prezent, decizia fiind luată de Comitetul Executiv al forului.Astfel, vor fi formate patru grupe, A, B, C, D, componența acestora fiind stabilită în funcție de rankingul echipelor. În grupele A și B vor fi 16 echipe, câte opt în fiecare, acestea urmând a juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Câștigătoarea fiecărei grupe se va califica direct în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Ultimele două clasate din fiecare grupă vor fi eliminate din competiție, iar cele 10 rămase se vor califica în faza eliminatorie.În grupele C și D, vor fi 12 echipe, câte șase în fiecare grupă și vor juca, de asemenea, meciuri tur-retur, fiecare cu fiecare. Primele două clasate din fiecare grupă vor juca „semifinale”, iar câștigătoarele se vor califica și ele în faza eliminatorie. Celelalte echipe din grupele C și D vor fi eliminate din competiție.Astfel, în faza eliminatorie vor lupta 10 echipe din grupele A și D, plus cele două din grupele C și D, adică 12 echipe.Câștigătoarele din această fază eliminatorie se vor califica în sferturile de finală, în care se vor alătura celor două echipe care s-au clasat pe primul loc în grupele A și B, pentru un total de opt de participante.În sferturile de finală se va juca, de asemenea, eliminatoriu, tur-retur, iar câștigătoarele se vor califica la Turneul Final Four, care se va derula în sistemul semifinale și finale.