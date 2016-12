Cupa Aurora 23 August, ediţia a doua

Cupa Aurora 23 August, ediția a doua

Duminică, 21 august, începând cu ora 9, va lua startul cea de-a doua ediție a Cupei Aurora 23 August la disciplina Qwan Ki Do, eveniment destinat copiilor cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani. Concursul va strânge la start 10 cluburi din întreaga țară, printre care și trei din județul Constanța: Guom, Hung și Aurora 23 August. Peste 100 de sportivi își vor disputa medaliile în probele tehnice cu arme, dar și de lupte.„Este o zi specială pentru comuna 23 August. Se aniversează 7 ani de zile de când artele marțiale au pătruns în comună și dorim să marcăm acest eveniment cu un concurs frumos, spectaculos, care să facă cinste disciplinei. Deși Qwan Ki Do este mai dezvoltat în zona Moldovei, noi încercăm să o facem cunoscută și în zona de sud a țării. Anul trecut, au fost doar cinci cluburi, acum s-a dublat numărul și sperăm să fim cât mai mulți de la an la an. Am primit o propunere de la un club din Danemarca, sperăm să îi putem aduce pe viitor”, a declarat Daniel Constantin Avasilcăi, antrenor al secției de arte marțiale a clubului Aurora 23 August.Competiția este organizată de CS Aurora 23 August, în partene-riat cu DJST Constanța și Primă-ria 23 August.